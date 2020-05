Quinta-feira amanhece com sensação de 5ºC em Campo Grande

Queda de temperatura expressiva em Mato Grosso do Sul com variação estimada entre de 7°C a 26°C

No dia mais frio do ano, o dia amanheceu gelado em Campo Grande com máxima de 10.1ºC e sensação térmica de 5ºC, por volta das 5h desta quinta-feira (7). O dia vai continuar frio em todo Estado com tempo nublado no centro-norte e nordeste do Estado (nas regiões de São Gabriel do Oeste e Paranaíba). Queda de temperatura expressiva em Mato Grosso do Sul com variação estimada entre de 7°C a 26 °C.





Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado com períodos claro e névoa seca no período da tarde. A temperatura máxima no Estado não deve passar dos 28ºC no decorrer do dia, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O instituto manteve alerta de declínio na temperatura até amanhã (8).





Na Capital, dia parcialmente nublado com períodos claro, máxima de 24ºC e umidade relativa do ar entre 90% e 40%. Em Coxim, Mundo Novo, Sete Quedas, Caarapó, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 21ºC, em Aquidauana, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho 26ºC, em Nova Andradina, Três Lagoas, Chapadão do Sul, Selvíria, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste e Rochedo 28ºC. Com informação do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).