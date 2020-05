Quatro homens são presos em MS com 3,4 toneladas de maconha em meio a carga de produtos de limpeza

No local que servia como depósito para o entorpecente também foram apreendidos oito celulares, um revólver e oito munições.

Quantidade de maconha apreendida pelo Batalhão de Choque foi a maior do ano na capital de MS ©BPChoque/Divulgação Quatro homens, de 32, 41, 42 e 50 anos, foram presos segunda-feira (25), em Campo Grande, com 3.428,30 toneladas de maconha. Segundo a polícia, esta foi a maior apreensão de entorpecentes do ano na capital sul-mato-grossense e a quarta do estado.





A droga e os presos estavam em uma oficina mecânica que servia como depósito para o entorpecente, no bairro Bosque Santa Mônica. O Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) chegou até lá após denúncias e se deparou com parte da carga em meio a um caminhão com produtos de limpeza e outra já descarregada do veículo.





Além da maconha, também foram apreendidos um revólver calibre 38, oito munições de mesmo calibre, a mesma quantidade de celulares e uma balança de precisão. Com os suspeitos também dinheiro nacional e internacional.





Conforme a polícia, os presos disseram que pegaram a droga no Paraguai, na região de fronteira com o Brasil, nas proximidades de Ponta Porã, e iriam distribuir para venda em Campo Grande. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Federal.