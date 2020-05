Quarta-feira com alerta de tempestades e com máxima de 32°C

Inmet prevê instabilidades e fortes pancadas especialmente na região sudoeste A chuva contínua que não deixa Campo Grande e diversas regiões de Mato Grosso do Sul desde a madrugada de ontem continuam nesta quarta-feira (13), conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima para hoje é de 32°C, com mínima de 18°C.





As pancadas continuam, especialmente na região sudoeste, destaca o Inmet, mas há um alerta de perigo potencial que abrange o sudeste e o nordeste de Mato Grosso do Sul, nas divisas com Goiás e Minas Gerais.





A chuva deve parar só amanhã, diz o Instituto, quando a umidade dará lugar a uma massa de ar frio, seca, e as temperaturas caem. A frente fria veio do Rio Grande do Sul e encontrou massa úmida da Amazônia, mas a massa seca passa a predominar e atravessar Mato Grosso do Sul a partir de amanhã.





Nesta quinta, novamente o Inmet traz previsão de pancadas o dia todo para todas as regiões do estado. Campo Grande tem máxima de 26°C e mínima de 20°C. Na região centro norte, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes e Coxim ficam entre a máxima de 27°C e a mínima de 22°C.





No leste, Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia registram máxima de 28°C e mínima de 21°C. Corumbá tem máxima de 28°C e mínima de 23°C. No sudoeste e sul, Bonito, Jardim, Dourados, Caarapó, Amambai e Ponta Porã ficam entre a máxima de 24°C e mínima de 18°C.