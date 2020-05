Quarta-feira amanhece frio, mas temperaturas aumenta aos poucos com máxima de 28ºC

Para a Capital, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado, com máxima de 24ºC e umidade relativa do ar entre 75ºC e 30%

Mais um dia com amanhecer gelado em Campo Grande com mínima de 9.7ºC, por volta das 6h desta quarta-feira (27). As temperaturas da madrugada e manhã começam baixas e aumentam rapidamente durante o dia em decorrência da baixa umidade relativa do ar e poucas nuvens.





Para a Capital, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado, com máxima de 24ºC e umidade relativa do ar entre 75ºC e 30%. Em Dourados, Ponta Porã e Rio Brilhante, as máximas serão 22ºC, em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba e Chapadão do Sul 25ºC, em Sidrolândia, Rochedo e Sonora 26ºC, Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Anastácio, Aquidauana e Dois Irmãos 28ºC.





A temperatura máxima no Estado será de 28ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os ventos de sul e sudoeste (nas regiões de Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque) estarão fracos a moderados. A umidade relativa do ar estará baixa no período da tarde, com índices inferior a 30% na sexta-feira e 25% no sábado.