Quarta-feira amanhece chuvosa e Inmet alerta para tempestade e queda de temperatura

A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 27ºC com umidade relativa do ar entre 35% e 95%

©REPRODUÇÃO O dia amanheceu chovendo forte em Campo Grande e previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo nublado com pancadas de chuva durante todo o dia. A temperatura máxima no Estado nesta quarta-feira (6) deve ficar na casa dos 27ºC com umidade relativa do ar entre 35% e 95%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há alerta para chuvas intensas e de declínio na temperatura.





A frente fria que cruza o Estado deixará o tempo instável com início de queda de temperatura com variação estimada entre 11ºC a 27ºC. Na Capital, tempo chuvoso no período da manhã e tarde, com máxima de 23ºC e índices de umidade relativa do ar entre 40% e 65%.





Em Coxim, Bonito Rio Brilhante, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 21ºC, em Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Sonora, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho 26ºC, em Três Lagoas, Chapadão do Sul, Paranaíba e Selvíria 30ºC.





A massa de ar fria e seca entra no Estado nesta quinta-feira (7). Os fortes ventos vindos do sul e sudeste na madrugada e manhã deixam a sensação térmica ainda de mais frio durante o amanhecer. O tempo estará claro, o sol aparece entre poucas nuvens, as temperaturas sobem, mas continuam amenas.





Na sexta-feira (8),o dia será claro e seco com amanhecer ainda frio. As temperaturas se elevam mais rapidamente e a umidade do ar estará baixa à tarde. No sábado (9), massa de ar frio perde as características elevando as temperaturas e a umidade. Dia de sol com poucas nuvens.