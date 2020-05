Projeto propõe que hospitais sigam protocolo de informações sobre pacientes com Covid-19

Todos os hospitais de Mato Grosso do Sul, sendo púbicos, privados ou de campanha deverão ter a implementação de protocolo para informar os familiares ou pessoas próximas sobre o quadro clínico de pacientes que estejam internados sob suspeita ou confirmação do novo Coronavírus (Covid-19). Esta é a proposta do Projeto de Lei apresentado pelo deputado estadual Neno Razuk, válida para o período em que durar a pandemia.





Isso porque há informações de que cada hospital procede de uma forma. Há aqueles que fornecem a informação por telefone, aplicativos de mensagens ou mesmo ligações convencionais, mas ainda existem situações, sobretudo em municípios do interior do Estado, em que o responsável precisa se deslocar à unidade de saúde.





Conforme o projeto, ao dar entrada na unidade o paciente receberá um formulário no qual disponibilizará contato telefônico de ao menos um familiar ou pessoa próxima para que receba as informações sobre o estado de saúde. O paciente passará, então, a ser identificado por um código pessoal que será informado ao responsável, garantindo assim a privacidade e intimidade. No caso dos que forem internados inconscientes ou não souberem informar o contato de alguém, caberá ao assistente social da unidade de saúde localizar um responsável.





Ainda conforme o projeto, os hospitais deverão definir um horário para envio das informações diariamente, podendo ser por meio de aplicativo de mensagens; ligações convencionais ou qualquer outro meio que garanta o acesso à informação ao responsável pelo paciente. Será expressamente proibido o envio de informações a qualquer outro contato que não conste no formulário. O projeto segue agora para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) para ser analisado, sendo aprovado passa, então, à apreciação em Plenário.