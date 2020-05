Projeto do deputado Antônio Vaz determina o dia da Igreja Universal

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), apresentou o Projeto de Lei que determina o Dia 09 de julho como sendo o "Dia Estadual da Igreja Universal do Reino de Deus - IURD", no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.





O intuito desse projeto é homenagear a igreja pelo trabalho espiritual, e social, realizado no estado. “Falar da IURD – Igreja Universal, é descrever um milagre que começou no dia 9 de julho de 1977, em um coreto no Jardim do Meier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde o Bispo Edir Macedo, na época Pastor, realizava as reuniões da Cruzada do Caminho Eterno, depois chamada Igreja da Benção e, finalmente, Igreja Universal do Reino de Deus”. Comentou Vaz





Atualmente a igreja universal possui cerca de 9 milhões de fiéis em todo o planeta, e está presente em diversos países com representação, tendo como objetivo principal alcançar o mundo.





A Universal é uma instituição que entendeu essa questão chave do personalismo na modernidade. "Há diversos cultos, para empreendedores, mulheres, homens, pessoas com problemas de saúde, com vícios, enfim, ela consegue apresentar algo para cada público e nisso abarca muita gente, justamente ao se pluralizar" concluiu o deputado





Para o pastor e também deputado Antonio Vaz, a missão maior é de evangelizar. A Igreja Universal atua em várias áreas da sociedade, como por exemplo, um dos principais trabalhos da igreja, é na esfera social, que são nos Presídios com o Grupo – UNP, onde são realizados importantes ações em todas as regiões do país e no mundo.