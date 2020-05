Presidente da Sanesul realiza visita técnica em Ponta Porã

Acompanhado do Secretário de Governo Eduardo Riedel, o Presidente da Sanesul Walter Benedito Carneiro Jr. esteve em diversas obras que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado na cidade de Ponta Porã.

O Secretário de Governo Eduardo Hiedel, o Prefeito Hélio Peluffo e o Diretor Presidente da Sanesul Walter Benedito Carneiro Jr estiveram no sistema centro de abastecimento de Ponta Porã

A visita técnica faz parte do cronograma de execução das obras que o Governo do Estado vem realizando na terceira maior cidade de MS, onde coube a Sanesul os investimentos na área do saneamento para o fornecimento de água tratada e a coleta e tratamento do esgoto doméstico.





Na atual gestão do Governo do Estado, são mais de R$ 78 milhões em investimentos, parte garantidos por meio do Governo Federal, parte de recursos da própria estatal, cem por cento aplicados nos dois sistemas (água e esgoto).





Em uma das visitas, Diretor Presidente da Sanesul, Secretário, e Prefeito Hélio Peluffo, estiveram no local onde foi perfurado um poço tubular, o PNP – 037, de aproximadamente 600 metros de profundidade com previsão de vazão de 250m³ de água por hora.





“Brevemente este poço estará em funcionamento e vai ajudar a resolver um problema que temos aqui em Ponta Porã, que é o abastecimento dos bairros que ficam na região alta da cidade. Assim, além da região Central, quem mora nos bairros São João, Estoril e Santa Isabel, serão mais bem atendidos com a nossa água tratada”, explicou o diretor.





Além do novo poço PNP -037, no local há um grande reservatório apoiado de concreto armado com capacidade de hum milhão de litros de água, dois abrigos de cloração e uma estação elevatória de água tratada. Na região, também foi executada uma ampliação da rede de abastecimento e novas ligações domiciliares.





“Todos esses investimentos feitos pela Sanesul, em parceria com o Governo do Estado, são para levar mais qualidade de vida à população. Com a perfuração de poços, construção de reservatórios, de estações de tratamento de esgoto e a expansão da rede coletora, queremos garantir mais saúde e conforto para as pessoas que moram aqui na região da fronteira”, finalizou o Presidente da Sanesul.

©DIVULGAÇÃO