POLITICANDO| Por Jota Menon

RECONDUZIDO





O Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF3 - concedeu liminar à Advocacia-Geral da União AGU- determinando a suspensão da decisão de primeira instância que reverteu a nomeação do militar aposentado José Magalhães Filho para a coordenadoria regional da Funai de Campo Grande.





Conhecido como Magalhães do Megafone, o dirigente regional da Funai é muito popular no centro de Capo Grande porque, nas últimas décadas, passou dias a fio na Avenida Afonso Pena com um megafone nas mãos gritando um bordão que ficou bastante popular: “Não reeleja!”.





CONGESTIONAMENTO





A entrada do ex-vereador Valdenir Portela Cardoso na disputa pela condição de candidato a prefeito pelo PSDB faz com que a legenda tucana seja a mais congestionada no município de Maracaju em número de pré-candidatos à sucessão de Maurílio Azambuja (MDB).





Além de Portela, já estavam na lista de postulantes à condição de candidato a candidato a prefeito tucano o empresário José Marcos Calderan e o ex-secretário municipal de Governo e de Desenvolvimento Econômico, Frederico Felini.





UM CADA UM





Os demais partidos que devem disputar a sucessão do prefeito Maurílio não terão problema na hora de referendar os nomes de seus postulantes. Pelo andar da carruagem, não haverá disputas mesmo numa das mais tradicionais legendas políticas brasileiras, que é o MDB. Pelo que se tem visto, no partido do prefeito Maurílio há consenso em torno do nome do secretário municipal de Finanças, Planejamento e Administração, Lenilso Carvalho.





O Partido Socialista Brasileiro – PSB – tem como principal expoente a atual vereadora Eliane Simões, que já exerceu o cargo de vice-prefeita, no mandato anterior do prefeito Maurílio e agora sonha disputar a chefia do Executivo. O Republicanos (PRB) conta a pré-candidatura do ex-vereador e ex-secretário municipal de Obras, Thiago Olegário Caminha, enquanto o Avante afirma que disputará o pleito com o ex-vereador Professor Jeamilton.





DEM NA LISTA





O partido Democrata (DEM) insiste na candidatura da ex-primeira-dama Giovana Vargas, mulher do ex-prefeito Celso Vargas, mas, vai depender das bênçãos do governador Reinaldo que, para apoiá-la, teria de tirar do páreo os três postulantes tucanos.





CONSENSO





Enquanto os nomes de pré-candidatos vão proliferando cidade afora, não se descartando, inclusive, a possibilidade de candidaturas próprias de partidos como o PT e o PTB, em tentativas de garantir a eleição de representantes na Câmara Municipal, nos bastidores há os que agem no sentido de buscar consenso entre vários nomes, numa tentativa incansável de diminuir ao máximo o número candidatos a prefeito.





Nessa seara há até aqueles que continuam sonhando com a possibilidade de candidatura única. Vai daí que...





ADEUS A SCHULTZ





Morreu no último domingo, 10, o empresário e produtor rural Edwino Raimundo Schultz. Ele foi o primeiro prefeito do município Chapadão do Sul. Ele faleceu por consequência de uma infecção renal, após ficar cerca de 15 dias internado e em coma induzido em um hospital de Campo Grande.





Pessoa amiga com quem convivi desde o ano de 1983, Schultz foi o responsável pela construção da primeira residência, do primeiro posto de combustível e da primeira mercearia no então distrito de Chapadão dos Gaúchos. Ele teve participação ativa na Comissão de Emancipação, que deu o direito de criar o município, assim como participou da campanha pela mudança do nome de São Pedro do Apaporé (dado por Pedro Pedrossian à localidade) para Chapadão do Sul. Ele deixa a esposa Dalila Goelzer Schultz e seus seis filhos.





Na trajetória política, Edwino Raimundo Schultz, eleito prefeito da cidade duas vezes, a primeira para gestão de implantação do município, entre os anos de 1989 a 1992 e, posteriormente, voltando a ocupar o cargo a partir de sua eleição em 1996. Nesta segunda passagem pela prefeitura, porém, não concluiu o mandato, sendo cassado e substituído pelo então vice-prefeito, João Carlos Krug, atual prefeito do município que cumpre o terceiro mandato.





E VIVA O PORCO!





É vida que segue. E, pelo jeito, em pouco tempo teremos o reinício dos campeonatos e as coisas se tornarão monótonas novamente com as constantes e seguidas vitórias do Maioral. Viva o Porco!