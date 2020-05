POLITICANDO| Por Jota Menon

PRIORIDADE





Embora a queda de arrecadação venha se acentuado devido a pandemia do Novo Coronavírus, a Prefeitura de Maracaju, mais uma vez, depositou o salário do servidor público dentro do mês trabalhado, fato que vem ocorrendo desde que Maurílio Azambuja (MDB) ascendeu ao posto de prefeito municipal.





OBRIGAÇÃO





O próprio prefeito Maurílio admite que pagar o salário dos servidores públicos em dia é obrigação dos administradores municipais, mas, ressalta que nem todos cumprem com esse dever. “Diante das dificuldades impostas pelo Novo Coronavírus que nos faz perder arrecadação, determinei que o salário do funcionário fosse uma das nossas prioridades” disse o prefeito que aproveitou o ensejo do anúncio da liberação dos salários para saudar os trabalhadores pelo seu dia.





ESCLARECENDO





Por iniciativa do vereador Joãozinho Rocha (MDB), o ex-secretário municipal de Governo e de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Frederico Felini, foi convidado a comparecer na Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre a perda de prazo para entrega de documentos, em Brasília, com vistas a assegurar investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões no município. O convite foi para que o ex-secretário estivesse na Câmara Municipal na sessão realizada na quarta-feira {ontem}, 6, no início da manhã.





ESCLARECENDO 1





Na próxima edição daremos detalhes das justificativas apresentadas pelo ex-secretário que foi criticado, também, na quarta-feira da semana passada, pelo vereador Nego do Povo (MDB) que, inclusive, foi mais incisivo em suas acusações contra o ex-secretário lembrando que perda do prazo na entrega dos documentos teria resultado em prejuízos não só para os moradores da sede como para a população de Vista Alegre que acabaram preteridos de projetos de infraestrutura urbana. Aguardemos para conferir a defesa do ex-secretário.





CRÍTICAS ÀS AGRESSÕES





O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, criticou a agressão a jornalistas cometida por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em frente ao Palácio do Planalto, durante um ato contra a democracia realizado no domingo. Equipes de imprensa foram agredidas verbalmente com socos ou chutes justamente no dia em que se comemorava a Dia da Liberdade de Imprensa.





INDEPENDÊNCIA





Ele também defendeu a "independência" e "harmonia" entre os poderes. O ministro, na nota, usou parte das palavras ditas pelo presidente Bolsonaro no alto da rampa quando afirmou que tinha apoio das Forças Armadas. Segundo Azevedo, "as Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade". "Este é o nosso compromisso", disse.





INFILTRADOS





Por seu lado, o presidente Jair Bolsonaro colocou em dúvida o ataque de manifestantes ao repórter fotográfico e ao motorista do jornal “O Estado de S. Paulo”, no ato realizado domingo, em Brasília, e ponderou que, “se houve a agressão”, os responsáveis devem ser "infiltrados" que merecem ser punidos.





O QUE ACONTECEU





O repórter fotográfico foi empurrado da escada que usava para registrar as imagens do ato e, no chão, levou socos e chutes. O motorista que o acompanhava levou uma rasteira. Os profissionais deixaram o local escoltados pela Polícia Militar.





CALADA





Eleita com apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a senadora Soraya Thronicke (PSL) se calou na segunda-feira (4) ao ser questionada pelo site Midiamax sobre a aproximação do ‘centrão’ e de políticos profissionais como Roberto Jefferson ao presidente da República. Em resposta aos questionamentos, a senadora afirmou que não ia comentar o assunto.





APOIAM





Bolsonaristas de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David e o deputado federal Luiz Ovando (PSL) defenderam a aproximação do presidente com os deputados do dito “centrão’. Para ambos, Bolsonaro ‘precisa governar’.





TRISTEZA EM DOSE DUPLA





Segunda-feira passada foi um dia com tristeza em dose dupla. Levantamos com a notícia da morte do grande compositor Aldir Blanc, autor, entre outras, de “O bêbado e o equilibrista”, verdadeiro hino da MPB. Depois, veio a notícia da morte do ator Flávio Migliácio, o eterno Xerife da dupla com Shazan, eternizada na TV Globo na década de 1970. Saudade!





E VIVA O PORCO!