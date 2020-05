PL do deputado Felipe que inclui Festa da Padroeira de Aquidauana no Calendário Oficial de Eventos segue para sanção

O Projeto de Lei do deputado estadual Felipe Orro (PSDB) que inclui o evento "Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição – Padroeira de Aquidauana/MS" no Calendário Oficial de Eventos do Estado foi aprovado em sessão remota da Assembleia Legislativa realizada nesta terça-feira (19). A proposta segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja, para então se tornar Lei Estadual.





A proposta do deputado Felipe Orro foi aprovada por unanimidade com 21 votos favoráveis. Desta forma, o texto que segue para sanção do governador estabelece que fica incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o evento denominado "Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição - Padroeira de Aquidauana-MS", celebrado no dia 8 de dezembro.





Segundo Felipe Orro, a Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição "trata-se de uma manifestação religiosa, artística e cultural muito apreciada pela população local, e ainda, por um significativo número de turistas. A tradicional festa impulsiona o desenvolvimento da região, gerando empregos e renda", declara o parlamentar.





Orro acrescenta que "no dia oito de dezembro comemora-se o dia da Padroeira do município de Aquidauana, e neste período o povo manifesta sua devoção a Nossa Senhora Imaculada Conceição, participando de novenas, procissões, missas e Coroação de Nossa Senhora. A festa em louvor à Padroeira tem a duração de dez dias e conta com a organização dos Freis, festeiros, novenários e coordenação cultural. É de extrema importância a inclusão desta festividade no Calendário Cultural de Mato Grosso do Sul e aguardamos otimistas a sanção desta Lei", finaliza Felipe Orro.