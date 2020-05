Para o deputado Rinaldo, povo trabalhador e criativo encontra meios de superar a crise econômica causada pela pandemia

Em tempos de Coronavírus, percebemos no mundo todo a preocupação de diversos setores de trabalho com uma retração econômica bastante acentuada que a pandemia pode causar. De acordo com a OIT, Organização Mundial do Trabalho, esta retração na economia pode prejudicar milhões de empregos em todo o mundo, ultrapassando inclusive os efeitos causados pela crise financeira global de 2008, que aumentou a quantidade de desempregados em vinte dois milhões de pessoas.





No entanto, para o órgão da ONU, este número pode baixar para algo em torno de cinco milhões, caso os governos tomem as providências corretas para conter as consequências econômicas do vírus. "Além disso, diversos segmentos estão se reinventando para enfrentar a pandemia, a fim de minimizar seus impactos econômicos, e este é um mérito do povo trabalhador que tem disposição e criatividade", comentou o deputado estadual Rinaldo Modesto.





No Mato Grosso do Sul, setores como o do turismo e o da produção de eventos, sentiram um impacto enorme, pois viagens e hospedagens ficaram prejudicadas. Os eventos sociais e empresariais ficaram suspensos para que não houvesse aglomeração de pessoas, gerando cancelamentos de contratos ou nas situações mais amenas, reagendamento da data solicitada pelos clientes. Segundo Modesto, "por outro lado, o setor de entregas teve um aumento significativo de suas demandas, ocasionando maior adesão de profissionais liberais, passando até por uma readequação para garantir mais qualidade nos serviços prestados, como entrega de alimentos por exemplo. Setores de logística e comércio também ficaram aquecidos, pois são responsáveis por manter suprida a cadeia de itens básicos como comida e remédios".





Para o parlamentar, "este é um momento de readequação, pois empresários estão buscando soluções para seus empreendimentos, profissionais encontrando saídas criativas para manterem suas receitas e novos modelos de negócios totalmente remotos estão surgindo. Enfim, o que vejo em toda esta situação, é a força de um povo capaz de se reinventar, de lutar, e que graças a este povo, podemos acreditar que vamos sair desta situação cada vez mais fortes".