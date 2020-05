PANDEMIA| Mulher morre em Campo Grande e é 17° óbito por novo coronavírus em MS

Mulher estava internada desde o dia 6 de maio e morreu na madrugada de hoje, à 1h40, confirmando o 6º óbito em Campo Grande

Mulher estava internada desde o dia 6 de maio, no hospital da Unimed ©Marcos Maluf/Arquivo

Mato Grosso do Sul registrou a 17ª morte em decorrência do novo coronavírus (covid-19), a 6ª em Campo Grande. Trata-se de mulher de 83 anos que estava internada desde o dia 6 de maio na Unimed e morreu hoje, à 1h40.





Em nota, o hospital informou que a paciente estava internada no Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória. A instituição informa que seguiu todos os protocolos necessários recomendados pelo Ministério da Saúde e da ANS (Agência Nacional de Saúde).





Segundo dados da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a idosa não tinha vínculo com nenhum caso confirmado anteriormente ou histórico de viagem.





No entanto, a paciente tinha histórico de doença pulmonar, hipertensão arterial, obesidade mórbida e doença arterial crônica. Depois de ter sido internada no dia 6 de maio, foi entubada e transferida para UTI no dia 10.





A primeira morte em Campo Grande aconteceu no dia 12 de abril, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Pedroza Ramos, de 71 anos. O segundo óbito aconteceu no dia seguinte, 13 de abril, no Hospital Miguel Couto (Unimed), uma idosa de 63 anos em tratamento de câncer. A terceira morte foi no dia 3 de maio, o dentista Patrocínio Magno Portocarrero; no dia 7 de maio, outro idoso, de 95 anos, residente na mesma casa de Pedroza. No dia 14 de maio, Capital confirmou a 5ª morte, a de Weslley Utinoi Denadai, 38 anos.





Até agora, Mato Grosso do Sul registra 642 casos positivos para covid-19.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS