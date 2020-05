PANDEMIA| MS chega a 805 casos de coronavírus com avanço exponencial e 59 positivos nas últimas 24 horas

Municípios ainda não fecharam 697 casos e número pode ser maior

O boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta sexta-feira (22) aponta que Mato Grosso do Sul totalizou, às 10h desta manhã, 805 casos confirmados de Covid-19, o novo coronavírus. De acordo com o secretário Geraldo Resende, são 59 positivos a mais nas últimas 24h. O número pode ser ainda maior, já que os municípios ainda não fecharam dados de 697 casos.





A secretária-adjunta de Saúde Christinne Maymone relatou que são 6718 casos notificados, dos quais 4817 foram descartados após testagem e 21 excluídos por não apresentarem sintomas do novo coronavírus. Há, além dos casos confirmados, 379 amostras ainda estão em análise nos laboratórios e MS já soma 17 mortes.





O restante das amostras que ainda não foram computadas estão com as secretarias municipais de Saúde, que precisam finalizar o registro de casos e descartes, com resultados negativos, e então encaminhar à Secretaria Estadual de Saúde, como determina o Ministério da Saúde.





Dos 59 casos novos confirmados, 18 são de Guia Lopes da Laguna, 2 de Jardim, 1 de Brasilândia, 6 de Fátima do Sul, 8 em Três Lagoas, 8 em Dourados, 7 em Corumbá, 4 em Campo Grande, 1 em Deodápolis, 2 em Ribas do Rio Pardo e 2 em Rio Brilhante.





São 487 pessoas em isolamento domiciliar, 269 recuperados, 17 mortes e 34 internados, sendo 24 em leitos clínicos e 10 pessoas em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).





Mesmo que Mato Grosso do Sul seja o Estado brasileiro com menor incidência de casos, é preciso seguir atento, mantendo distância social, lavando as mãos constantemente e usando máscaras nas ruas. Sempre que possível, é preferível ficar em casa porque cerca de 60% dos portadores do Covid-19 não tem nenhum sintoma, mas podem contaminar outras pessoas, principalmente idosos, complicando a saúde dos mais vulneráveis, que podem chegar a óbito após serem contaminados.