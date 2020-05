PANDEMIA| Mais de 286 mil mortos e mais de 4,1 milhões de infectados no mundo

No Brasil, o número de casos confirmados da doença saltou de 162.699 para 168.331, com 5.632 novos registros entre ontem e hoje

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 286.122 pessoas e infectou mais de 4,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 7:00 de hoje, baseado em dados oficiais.





A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infecções, já que um grande número de países testa apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 1.432.700 foram considerados curados.





Os Estados Unidos, que registraram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 80.684 óbitos em 1.347.936 casos.





Pelo menos 232.733 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades dos Estados Unidos.





Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 32.065 mortos para 223.060 casos, Itália com 30.739 mortos (219.814 casos), Espanha com 26.920 mortos (228.030 casos) e França com 26.643 mortos (177.423 casos).





A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.919 casos (um novo entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes e 78.171 recuperações.





A Europa totalizou 157.748 mortos para 1.770.167 casos, Estados Unidos e Canadá 85.740 mortos (1.417.841 casos), América Latina e Caribe 21.526 mortos (384.421 casos), Ásia 10.942 mortos (307.696 casos), Médio Oriente 7.711 mortos (233.522 casos), África 2.330 mortos (66.098 casos) e Oceania 125 mortos (8.302 casos).





Brasil registrou 396 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo atualização feita pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 11. Com isso, o total oficial de vítimas da covid-19 no País subiu de 11.123 para 11.519. O número de casos confirmados da doença saltou de 162.699 para 168.331, com 5.632 novos registros entre ontem e hoje.





Esta avaliação foi realizada com dados recolhidos pela AFP junto de autoridades de saúde e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).