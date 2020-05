PANDEMIA| Homem de 53 anos morre em Três Lagoas e é a 15° vítima do coronavírus em MS

A Prefeitura de Três Lagoas investiga ainda um quinto óbito no município causado pela covid-19

Homem de 53 anos, morador de Três Lagoas, município 339 quilômetros de Campo Grande, é a 15º morte pelo novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e morreu nesta sexta-feira. Outro óbito é investigado por suspeita de covid-19





Deste modo, a cidade passa a contabilizar quatro óbitos causados pela doença, portanto, mesmo número de mortos de Campo Grande. O município é o terceiro com maios taxa de incidência da doença no Estado.





Em nota, a vigilância epidemiológica informou que está em investigação um óbito suspeito de coronavírus ocorrido também nesta sexta-feira. O caso trata-se de um homem que estava internado em UTI, de 65 anos, morador de rua, tabagista e etilista. Se confirmado, esta será a quinta morte causada pela covid-19 em Três Lagoas.





Entre os três óbitos anteriores estão duas mulheres, de 81 e 76 anos e um homem de 87 anos de idade. Todos tinham doenças pré-existentes, como: Hipertensão, Diabetes, Cardiopatia, Alzheimer e outras.





Até hoje, foram registrados 479 casos confirmados da doença no Estado, sendo 15 mortes. No Brasil, o número de contaminações ultrapassa os 212 mil com mais de 14,4 mil óbitos. No Mundo, são 4,4 milhões de contaminados e 304 mil mortos.