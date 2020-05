PANDEMIA| Dourados registra mais dois casos de coronavírus

Dourados chega a 13 casos de coronavírus

Foi confirmado na tarde desta segunda-feira (04) em Dourados mais dois casos de coronavírus. As informações foram repassadas durante transmissão do boletim epidemiológico da prefeitura. Com isso, Dourados chega a 15 casos, dos quais apenas três pessoas apresentam sintomas da doença.





Conforme o boletim, esses dois pacientes tiveram contato com pessoas diagnosticadas com Covid-19. Elas estão em isolamento domiciliar. Já o Estado de Mato Grosso do Sul registrou hoje 276 casos da doença.





Desse total, 172 estão sem sintomas e já estão recuperados e 79 estão em isolamento domiciliar. 18 estão internados, sendo doze em hospitais públicos e seis em hospitais privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do estado e um é de fora do país. Foram registrados dez mortes em Mato Grosso do Sul.





Já em todo o país são 7.288 mortes, sendo 263 vítimas nas últimas 24 horas. o número de pessoas que contraíram a doença são 105.222.