PANDEMIA| Dezenas de fiéis são isolados em MS após ‘visitas’ de SP em culto testarem positivo para coronavírus

Pelo menos 31 pessoas estão em isolamento domiciliar, segundo SES e município

©ILUSTRAÇÃO A visita de duas mulheres, de 43 e 45 anos, a um distrito do município de Caarapó, a 278 km de Campo Grande, pode resultar em dezenas de infectados. As visitantes, que são de Osasco, são os dois primeiros casos positivos na cidade, mas por serem residentes do Estado de São Paulo, serão contabilizadas no boletim epidemiológico de lá.





Porém, como tiveram contato com dezenas de pessoas durante um culto religioso, o número de casos na cidade pode disparar em breve. Durante a transmissão ao vivo do boletim epidemiológico do novo coronavírus nesta quinta-feira (7), o titular da SES (Secretaria de Estado de Saúde) relatou que o caso ocorreu no distrito de Nova América, onde teria ocorrido um culto religioso com os visitantes.





“Cerca de 30 e 40 pessoas estão em isolamento, vamos ter que realizar exames e fazer triagem caso algum deles tenha sintomas. Isso [as visitas] contraria o que nós, da SES, estamos falando há muito tempo”, completou.





Festas familiares, visitas e demais rompimentos do isolamento domiciliar foram altamente criticados pelo secretário. Segundo Resende, apesar dos bons índices, há possibilidade da situação se transformar caso o isolamento domiciliar continue sendo desrespeitado.





Nesta quinta, após a confirmação dos dois casos em Caarapó, a prefeitura do município destacou que os dois paulistanos receberam atendimento em um pronto-atendimento na noite da segunda-feira (3) e que na manhã da terça (4) foram para o isolamento domiciliar.





A nota do município também detalhou que todos que tiveram contato com a dupla – pelo menos 31 pessoas – está em isolamento.