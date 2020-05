Pandemia: Deputado Felipe Orro aciona Ministério da Saúde para restabelecimento de água na Aldeia Bananal

O deputado estadual Felipe Orro acionou o coordenador distrital da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, Fernando de Souza, solicitando medidas urgentes para regularização do abastecimento de água potável na Aldeia Bananal, localizada no município de Aquidauana. Felipe recebeu denúncia sobre a falta de recurso hídrico na aldeia, deixando sem acesso à água aproximadamente 30 famílias. Conforme reclamação dos moradores, o problema persiste há mais de 30 dias sem solução imediata para a volta do abastecimento na aldeia.





“É extremamente preocupante a situação da Aldeia Bananal, sobretudo neste momento de pandemia. Como estas famílias estão fazendo para lavar as mãos, se higienizar, comer, enfim, a maior aliada na prevenção ao novo coronavírus é justamente a água e essas famílias passando por imensa preocupação, especialmente com os idosos pertencentes ao grupo de risco e pela condição da idade avançada, já enfrentam outras dificuldades”, adverte Felipe.





A grave situação na Aldeia Bananal acontece justamente no momento crítico de isolamento social, em que mais se comenta sobre a aplicação das medidas de prevenção como a higienização sanitária para combater à Covid-19. Na aldeia foram instaladas barreiras de contenção na estrada principal de acesso para o monitoramento e controle do fluxo de entrada e saída na comunidade, evitando assim, maior propagação do novo coronavírus entre os indígenas da região.





De acordo com o deputado, a grande preocupação com as comunidades indígenas se deve ao fato do modo de vida nas aldeias, os costumes locais podem facilitar a contaminação do novo coronavírus entre os moradores locais. “O compartilhamento de objetos, a vida comunitária e seus costumes podem sim facilitar a rápida propagação da doença e nossa atenção deve ser redobrada. A falta de água na aldeia retira às condições de higienização necessária para prevenção da Covid-19”.





Conforme o último boletim emitido pelo governo do Estado, Mato Grosso do Sul tem 288 casos confirmados, em 24 municípios do Estado. Aquidauana não registra nenhum caso confirmado da doença. Até o momento no Brasil, 114.715 pacientes foram diagnosticados com o novo coronavírus e o número de mortes já chega a 8 mil.