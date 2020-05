PANDEMIA| Cidade de MS que estava sem casos de coronavírus registra sete infectados em 24 horas

Hospital de Rio Brilhante onde os trabalhadores foram encaminhados ©Maikon Junior | Rio Brilhante em Tempo Real

A cidade de Rio Brilhante que não tinha registro do novo coronavírus confirmou sete casos nas últimas 24 horas. Na manhã desta quinta-feira (21), a administração municipal confirmou dois casos e, na tarde desta quinta outros cinco. Na última terça-feira (19), barreira sanitária na cidade flagrou 16 trabalhadores do frigorífico JBS de Dourados, moradores de Rio Brilhante, com sintomas do novo coronavírus.





Destes, dois testaram positivo. Posteriormente, nesta quinta, outros três exames também deram positivo para o vírus. Já na tarde, também desta quinta, sete trabalhadores do frigorífico, que voltavam do serviço, foram abordados com sintomas de covid-19, também em barreira sanitária em Rio Brilhante.





Todos apresentavam sintomas leves de infecção. Delas, uma funcionária testou positivo e também em teste rápido, o marido dela também deu como positivo.





Diante da situação a prefeitura decretou a suspensão de cultos e missas, além da restrição de atendimento em lanchonetes até as 20h. A cidade também está em toque de recolher.





Na última terça, a JBS informou que tem como prioridade a saúde dos seus colaboradores e que os testados positivos para a doença seguem afastados e a empresa tem prestado atendimento integral que se estende aos familiares..





A empresa ressalta também que tem aplicado todas as medidas de segurança e prevenção contra a doença conforme orientação dos órgãos de saúde e de especialistas contratados pela empresa. E assim que houve a confirmação do primeiro caso positivo de uma funcionária, foram adotadas as ações previstas em seu protocolo incluindo o monitoramento intensivo, busca ativa de possíveis casos e o afastamento de suspeitos ou contactantes para avaliação médica e acompanhamento.





O boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta quinta aponta que Mato Grosso do Sul totalizou, às 10h desta manhã, 746 casos confirmados de Covid-19, o novo coronavírus. De acordo com o secretário Geraldo Resende, são 53 positivos a mais nas últimas 24h.





Ainda de acordo com a SES, mesmo que Mato Grosso do Sul seja o Estado brasileiro com menor incidência de casos, é preciso seguir atento, mantendo distância social, lavando as mãos constantemente e usando máscaras nas ruas. Sempre que possível, é preferível ficar em casa porque cerca de 60% dos portadores do Covid-19 não tem nenhum sintoma, mas podem contaminar outras pessoas, principalmente idosos, complicando a saúde dos mais vulneráveis, que podem chegar a óbito após serem contaminados.