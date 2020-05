PANDEMIA| Brasil tem 9.897 mortes e 145.328 casos confirmados de novo coronavírus, diz ministério

Em 24 horas, foram confirmadas mais 751 novas mortes. É o maior número diário incluído no balanço desde o começo da circulação do Sars-Cov-2 no Brasil.

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (8) o mais recente balanço dos casos de novo coronavírus no Brasil.





Os principais dados são:

9.897 mortes, eram 9.146 mortes na quinta-feira (7) Foram 751 mortes confirmadas em 24 horas 145.328 casos confirmado, eram 135.106 na quinta-feira (7) Foram 10.222 casos incluídos no balanço em 24 horas

Caminho até as 9 mil mortes





O caminho diário até o Brasil ultrapassar a marca de 9 mil mortes começou em 17 de março. Pouco tempo depois, no dia 26 - 1 mês após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país -, 77 pessoas já haviam morrido.





Naquele dia, 20 pessoas morreram. Dois dias depois (28/3), o Brasil ultrapassou a marca das 100 mortes, com 114 óbitos confirmados. Em 10 de abril, o país passou mil mortes pela Covid-19 (1.056). Um mês após a primeira morte registrada, em 17 de abril, o Brasil passou de 2 mil mortes (2.141). Em 26 de abril, 2 meses após o primeiro caso confirmado,o Brasil tinha 4.205 mortes pela Covid.





Um dado a se observar é a velocidade em que 1 mil mortes passaram a ser registradas: desde a primeira a mil, foram 24 dias, mas de 8 a 9 mil, apenas um dia.