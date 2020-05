OPORTUNIDADES| Live mostra caminhos e orienta sobre empregabilidade e qualificação

Carlos Roboton: como conquistar espaços numa economia cada vez mais competitiva

A Feira da empregabilidade: iniciativa de Carlos Roboton tem amplo e efetivo alcance social em Campo Grande

Se as crises na economia já eram fortes e acentuavam as dificuldade para a expansão empresarial e a abertura de vagas no mercado de trabalho, a pandemia do coronavírus trouxe um novo complicador para quem está à procura de seu lugar ao sol. No entanto, esta busca pod er seus objetivos alcançados, desde que seja feita com os conhecimentos necessários e a certeza dos passos que precisam ser dados.





Em Campo Grande, conhecimentos dessa natureza estão ao alcance de adultos e jovens com métodos simples e de fácil assimilação, desenvolvidos por um especialista na área: Carlos Roboton. Seu currículo tem indicadores credenciados de aprendizagem e experiências em mais de 15 anos dedicados aos segmentos de qualificação profissional, empregabilidade e prospecção de atividades laborais e patronais competitivas, tanto no Brasil como nos países do Sistema Mercosul.





Prestou serviços como voluntário para a Subsecretaria Municipal da Juventude, quando participou da elaboração e execução do Programa de Qualificação Profissional e Empregabilidade e criou a Feira da Empregabilidade, em 2017. O sucesso da feira foi tão grande que motivou a realização de cinco edições – a sexta estava marcada para abril deste ano, mas a programação foi alterada por causa da pandemia.





Diante disso, e em função da elevada procura, Carlos Roboton decidiu continuar disponibilizando seus conhecimentos por meios eletrônicos. A partir de hoje e todas às segundas e quartas-feiras, com início às 12 horas, a população poderá acompanhar lives do especialista e conhecer caminhos seguros para o aproveitamento de suas qualidades nos cenários empregatícios, produzindo e aprimorando capacitações e orientando sobre a procura de vagas e estágios.





“O objetivo é colaborar com a difusão das oportunidades de emprego e renda para os campo-grandenses. Dicas de comportamento, vagas disponíveis e tudo o mais que possa ajudar os jovens e adultos serão temas das lives”, afirma. O projeto tem o apoio de empresas e entidades reconhecidas no Município. A live será transmitida na fanpage do Facebook Carlos Roboton - @robotoncarlos.





CAPACITAÇÃO - O papel de Carlos Roboton está entre as melhores opções para impulsionar a busca da vaga de trabalho e oportunidades no mosaico da economia, principalmente com a realização de PPPs (Parcerias Publico-Privadas). Voluntário na determinação prática de contribuir com a acessibilidade das pessoas ao mercado, Carlos Roboton desenvolve gratuitamente esse projeto com linhas de capacitação atualizadas e eficientes.