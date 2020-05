Obras e serviços da CCR MSVia na BR-163/MS visam segurança e conforto ao usuário

Em razão da realização de obras e serviços de melhoria na BR-163/MS, a CCR MSVia implanta as operações pare-e-siga, as quais consistem na interdição em uma das faixas enquanto o tráfego é liberado pela outra, de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul da via. Em outros pontos serão feitos desvios no fluxo de veículos.





Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da Concessionária, as ações visam contribuir para garantir a segurança dos usuários, mas é necessária prudência e respeito à sinalização por parte dos mesmos.





Pontos com desvios no tráfego

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 774 e 773;

Rio Verde de MT – entre os kms 695 e 694;

São Gabriel do Oeste – no km 600;

Jaraguari – entre os kms 519 e 518;

Dourados – entre os kms 267 e 265;

Mundo Novo – entre os kms 29 e 28;

Pontos com pare-e-siga

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 791 e 790;

Rio Verde de MT – entre os kms 689 e 688;

Rio Brilhante – entre os kms 339 e 337;

Caarapó – entre os kms 210 e 208;

Itaquiraí – entre os kms 98 e 96 e entre os kms 69 e 67;

Eldorado – entre os kms 43 e 42;

Mundo Novo – entre os kms 28 e 26.

Em caso de chuvas, as obras serão suspensas. Todos os trechos estão sinalizados.





A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).