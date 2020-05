O que são aplicativos espiões de mensagens

Se você é novo no assunto e se deparou, seja na Internet, seja na sua vida cotidiana, com o assunto de aplicativos espiões e se perdeu, hoje explicaremos tudo que você tem que saber sobre esse tema.





Não é segredo para ninguém que o mundo virtual é uma fonte infindável de informações, entretenimento e, infelizmente, de golpes e crimes das mais variadas formas. E, esse cenário em que vivemos, cada vez mais digital, trouxe o nascimento de um nicho: os apps espiões.





Assim, hoje retrataremos o seguinte:





O que são aplicativos espiões?

Para que servem os aplicativos espiões?

Como funcionam os aplicativos espiões?

Primeiro, claro, vamos falar o que são esses Apps.





O que são aplicativos espiões?





Basicamente, são programas desenvolvidos para, como diz o próprio nome, espionar as atividades de um outro dispositivo eletrônico. Com eles, o usuário consegue acesso às informações que passam no celular, tablet, ou mesmo computador, da pessoa monitorada.





A depender do dispositivo e do app escolhido, as funcionalidades podem variar, incluindo acesso a dados de chamadas, mensagens de texto, SMS, conversas nas mais variadas redes sociais, localização GPS e muito mais. É um leque quase inesgotável de possibilidades, em especial, quando falamos dos mais avançados programas desse tipo.





Se você se perguntou quem os usaria e em quais situações. Vamos falar um pouco disso a seguir.





Para que servem os aplicativos espiões?





As funções desse tipo de software variam muito de pessoa para pessoa, mas podemos falar de alguns casos que são mais frequentes e conhecidos pelas pessoas.





O primeiro deles se refere a pais que se precavem de crimes comuns contra seus filhos menores, como o assédio, a exposição a conteúdos impróprios, o bullyng, entre outros tipos de violências.





Outro grupo de pessoa que muito se beneficia dos aplicativos espiões são os cônjuges.





Infelizmente, como você deve saber, a Internet proporcionou uma facilidade de comunicação entre conhecidos, desconhecidos e amigos que frequentemente é confundida com outras liberdades e que resultam em adultério.





Com os aplicativos espiões, cônjuges são capazes de monitorar seus pares e descobrirem, caso estejam vivendo algum tipo de infidelidade. Сomo descobrir a senha do facebook de alguém ? A verdade é que existem muitas razões para o uso desse tipo de tecnologia, a depender da situação e do intuito de cada pessoa.





Por fim, hora de esclarecermos como eles funcionam.





Como funcionam os aplicativos espiões?





Embora exista uma vasta gama de aplicativos, com diferentes abrangências, compatibilidades, funções e preços, a premissa básica em que eles se apoiam para funcionar é um tanto quanto similar.





O primeiro passo, evidentemente, é selecionar e comprar o aplicativo que melhor se adéqua às suas necessidades e ao seu dispositivo.





Em via de regra, esses aplicativos precisam ser instalados no aparelho a ser monitorado, por exemplo, no celular de uma pessoa. A depender do app escolhido, esse procedimento é extremamente rápido, não tomando mais do que alguns minutos.





Em seguida, você cria uma conta no aplicativo. Com as credenciais dessa conta, ou seja, com o seu login e com a sua senha, você acessa uma interface, a partir de qualquer aparelho com conexão à Internet e, lá, recebe, em tempo real, as informações do dispositivo que escolheu monitorar.





O App capturará as informações diretamente do dispositivo e reproduzirá o conteúdo nessa interface, de modo remoto, sigilosos e constante. Assim, sempre que a pessoa desejar saber o que está acontecendo com o celular monitorado, basta acessar a interface, inserir os dados e visualizar todas as atividades feitas naquele aparelho. Simples assim!