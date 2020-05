Novo procurador-geral do Estado toma posse nesta segunda-feira em cerimônia restrita

Posse seguirá orientações de prevenção ao novo coronavírus e será transmitida pela internet

Procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno, no seu gabinete ©Kisie Ainoã

Toma posse nesta segunda-feira (4) o novo procurador-geral de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda. A cerimônia acontece a partir das 16 horas e terá acesso restrito, seguindo protocolos de prevenção ao novo coronavírus.





A posse de Alexandre, que comandará o Ministério Público Estadual no biênio 2020/2022, será transmitida ao vivo pelo site do órgão.





Com 88% dos votos na eleição do Ministério Público, o então promotor Alexandre Magno, de 42 anos, que já exercia a função há 16 anos, encabeçou a lista tríplice para assumir o comando da instituição. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) acatou a decisão do pleito e o nomeou como novo procurador-geral de Justiça. A nomeação foi publicada hoje (08), no Diário Oficial do Estado.





Esta é a primeira vez que um promotor de Justiça assume o cargo.