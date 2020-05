NOVA ANDRADINA| Polícia Militar prende autor de furto em menos de 24 horas no Distrito de Amandina

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, prendeu na manhã de domingo (24), um jovem de 19 anos após ser flagrado com produtos furtados de um estabelecimento comercial. O fato ocorreu no distrito de Amandina localizado há aproximadamente 34 quilômetros de Nova Andradina.





A equipe policial militar foi informada via telefone que teriam quebrado uma janela de vidro de uma lanchonete localizada na Rua Maria da Silva Simões e possivelmente teriam furtado algo. Os policiais militares deslocaram até o local e identificaram o furto e a utilização de uma placa de sinalização de metal para quebrar o vidro e entrar. Posteriormente o dono do estabelecimento compareceu ao Grupamento da Polícia Militar para registar a ocorrência e confirmar os objetos furtados.





Os policiais militares observaram durante o atendimento da ocorrência que no posto de combustíveis que fica ao lado da lanchonete havia câmeras de vigilância ligadas 24 horas. Foi possível identificar o responsável pelo furto, no momento em que a equipe policial estava saindo em diligências para localizá-lo, a mãe do rapaz foi até os policiais e disse que o filho tinha aparecido em sua residência com objetos cujo não soube explicar a procedência.





A mãe do rapaz acompanhou os policiais militares até a sua residência e autorizou a entrada, após buscas pelo local foi localizado todo o material furtado, sendo: um notebook, marca HP, duas caixas de som, uma mesa de som com oito canais, dez caixas de cerveja, e alguns objetos pequenos (como fio de eletricidade, lâmpadas, pincel, soquete);





O autor foi questionado e confessou a autoria do furto, relatou que usou um carrinho de mão para transportar os objetos. Diante do flagrante foi dada voz de prisão ao mesmo e encaminhado a Delegacia de Polícia de Ivinhema para providências.