NOVA ANDRADINA| Motorista de carro que capotou e foi parar em lago morre em hospital

Carro capotou e parou com as quatro para cima em lamaçal ©Jornal da Nova

Morreu na madrugada deste sábado (16) no Hospital da Vida, Edvaldo Silva dos Reis, 39 anos, em decorrência de acidente ocorrido ontem (15), por volta das 10h30, na MS-276, em Nova Andradina, distante 300 quilômetros de Campo Grande.





Conforme boletim de ocorrência, a vítima dirigia um veículo Kia Sportage ao sentido Ivinhema, quando na altura do Km 169 perdeu o controle da direção, saiu da pista do lado esquerdo, capotou e foi parar dentro de uma poça de lama. O carro ficou com as quatro rodas para cima.





A vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Nova Andradina para o Hospital Regional do município. Devido a gravidade Edvaldo foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Vida, onde morreu. O óbito foi constatado à 0h19 de hoje.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS