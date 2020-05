Mulher salta de carro em movimento com filho no colo para fugir do marido agressor

Ela chegou a ficar inconsciente durante as agressões

Na noite de sábado (23), homem de 30 anos foi preso em flagrante em Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande, depois de espancar a mulher, de 25 anos, na frente dos filhos, a seguir até a mercearia onde a vítima pedia ajuda e ainda destruir o estabelecimento. A mulher chegou a pular do carro em movimento para fugir do marido.





Segundo relato da jovem, ela foi agredida pelo marido dentro do carro com socos e tapas na cabeça e chegou a perder a consciência. Ela ainda era ameaçada de morte na frente dos filhos e, em determinado momento pulou do carro em movimento, com um filho no colo. Ela correu até uma mercearia onde pediu ajuda.





O homem foi ao local e novamente agrediu a vítima com socos, derrubando as prateleiras da mercearia e até pulou o balcão para agredir a mulher, que tentou se esconder. A Polícia Militar foi chamada pelas testemunhas e o homem preso por ameaça e lesão corporal, qualificados por violência doméstica.