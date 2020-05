Mulher é assassinada com tiro nas costas em cidade de MS

Mulher estaria sozinha na residência, quando foi alvejada

Foi morta com tiro nas costas ©ARQUIVO PESSOAL Uma mulher identificada como Amanda Souza Barbosa foi assassinada na tarde desta terça-feira (12) na comunidade Pedra Branca, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. Amanda foi encontrada já sem vida e teria sido atingida nas costas. Moradores da comunidade não souberam informar como ocorreram os fatos e disseram apenas ter ouvido um disparo de arma de fogo.





Amanda estaria sozinha na residência, quando foi alvejada. O companheiro dela estaria trabalhando no momento e quando chegou na casa, encontrou a esposa já sem vida. O casal era conhecido na comunidade, localizada cerca de 35 quilômetros de Chapadão do Sul. No local, conforme o Jovem Sul News, existe um pequeno comércio, uma escola municipal, duas igrejas e poucos moradores.





Há cerca de 15 dias, moradores relatam que ouviram barulhos de tiros nas proximidades e afirmam que bandidos estariam planejando assalto a propriedades rurais. No entanto, há muito desencontro de informações e a Polícia Civil de Chapadão do Sul investigará o caso. Além dos investigadores de Chapadão, a perícia de Costa Rica e policiais militares de Paraíso das Águas estiveram no local do crime realizando os trabalhos de praxe.