Mulher desempregada descobre ser ‘presidente da República’ após ter auxílio emergencial negado

Mesmo sem jamais ter concorrido ao cargo, a desempregada Adeyula Dias Barbosa Rodrigues, 31 anos, descobriu que era “presidente da República”. A revelação ocorreu após ela ter tentado obter o auxílio emergencial de R$ 600 negado por constar em sua Carteira de Trabalho Digital que ela ocupava o cargo mais importante do Brasil.





Segundo o jornal A Gazeta, o cargo teria sido dado a moradora do Espírito Santo pela Secretaria de Estado de Educação (Sedu). Além disso, a mesma carteira de trabalho diz que ela ainda ocupa uma segunda função, a de auxiliar de secretaria pela Prefeitura de Vila Velha.





Cursando Gestão em Recursos Humanos, a Adeyula teve seu contrato encerrado com a Sedu em agosto de 2019. Lá ela trabalhava como cuidadora infantil – com função e remuneração bem diferentes da de Jair Bolsonaro, o real presidente do Brasil.





Antes, ela atuava como auxiliar de secretaria pela Prefeitura de Vila Velha. Apesar de o vínculo ter sido interrompido, a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), uma das bases usadas na análise do auxílio emergencial, diz que ela permanece como servidora municipal.





Para tentar resolver a situação, ela entrou em contato com os Recursos Humanos (RH) da prefeitura, mas ninguém atendeu. Tentou falar com a ouvidoria, que aconselhou a procurar o RH. Ela também tetou falar com a Sedu para entender porque o cargo dela na carteira de trabalho está “presidente da República”, mas ninguém atendeu.





Na casa da Adeyula, apenas o marido está empregado. Com o salário dele são pagas as despesas de da família, composta pelo casal e pelos dois filhos pequenos. Segundo ela contou ao jornal, o esposo teve o salário reduzido por conta do coronavírus, o que agravou a necessidade do auxílio emergencial.