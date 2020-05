Mulher de serial killer é presa preventivamente; marido e filha já estavam presos

Pedreiro matou sete pessoas e teve a ajuda de mulher e filha em um dos crimes

Roselaine Tavares Gonçalves, de 40 anos, mulher do pedreiro Cléber de Souza Carvalho, de 43, foi presa preventivamente na tarde desta segunda-feira (25), por envolvimento em um dos assassinatos cometidos pelo marido, em Campo Grande. Roselaine foi presa junto com a filha, Yasmim Natacha Souza de Carvalho, de 19, no dia 7 de maio, mas conseguiu liberação após audiência de custódia e era monitorada por tornozeleira eletrônica.





Segundo o delegado Carlos Delano, da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), que investiga o caso, Roselaine e também Yasmim estão envolvidas no assassinato do comerciante José Leonel Ferreira dos Santos, de 61. No dia da primeira prisão, ambas confessaram a participação no crime.





O corpo do idoso estava enterrado no quintal de sua residência, que era ocupada pela família após a morte. Ambas teriam ajudado Cléber esconder o corpo do comerciante. O pedreiro só foi encontrado pela polícia no dia 15, quando confessou o assassinato de José e de outros seis homens nos últimos anos.





Depois disso, o serial killer colaborou com a polícia na busca pelos corpos das vítimas. Segundo Delano, a DEH apura se Roselaine e Yasmim sabiam ou tinham participação nos outros crimes.





VÍTIMAS





Além de José Leonel, Cléber também matou José Jesus de Souza, de 44 anos, Roberto Geraldo Clariano, de 48, Hélio Taira, de 73, Flávio Pereira Cece, de 34 - que era primo do criminoso -, Claudionor Longo Xavier, de 48, e Timótio Pontes Roman, de 62. Todas as vítimas tinham alguma relação (pessoal ou profissional) com o serial killer.