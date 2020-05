Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro de carro estacionado

Corpo foi encontrado depois que o veículo passou 12 horas parado no mesmo lugar. O caso será investigado como morte esclarecer

Caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac Cepol ©Marcos Maluf A Polícia Civil investiga a morte de um motorista de aplicativo, de 31 anos, em Campo Grande. O corpo do homem, que não teve o nome divulgado, foi encontrado no banco de trás do carro, que ficou aproximadamente 12 horas estacionado na Avenida Guaicurus, região do Jardim Itamaracá.





Conforme o delegado Jarley Inácio de Souza, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o motorista alugava o carro para trabalhar. Na noite deste sábado (30), ao monitorar o veículo pelo rastreador, o proprietário percebeu que ele estava parado no mesmo ponto desde as 9 horas.





Preocupado com a situação, o homem resolveu avisar a polícia. Por volta das 21 horas os policiais encontraram o carro estacionado na Avenida e descobriram que o motorista estava morto. Segundo o relato das equipes, ele estava deitado no banco de trás do veículo e não apresentava lesões pelo corpo.





O delegado explicou que não existem indícios de violência ou crime, porém o caso será investigado “porque a pouca idade da vítima gera dúvida em relação à situação de morte”. O corpo do motorista foi levado ao Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal), onde passará por exames.





O caso foi registrado como morte a esclarecer.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS