Motorista com carro lotado de maconha e batedores são presos na fronteira

Droga ainda não foi pesada, mas deve superar os 300 quilos; motorista disse que receberia R$ 10 mil e os batedores, R$ 3 mil

Policial rodoviário federal ao lado de Polo lotado de maconha, na BR-463 ©DIVULGAÇÃO

Três homens foram presos por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (26) na BR-463, fronteira com o Paraguai. O motorista da carga e os dois batedores, todos residente em São Paulo, foram descobertos por policiais rodoviários federais quando deixavam a região de Ponta Porã com maconha. A droga ainda não foi pesada, mas deve passar de 300 quilos.





De acordo com policiais que participaram da apreensão, inicialmente a equipe interceptou o Ford Fiesta preto ocupado por dois homens. Em seguida foi apreendido o Polo prata com a maconha que tinha como destino a cidade de Piracicaba (SP).





Os ocupantes do Fiesta confessaram que faziam o serviço de batedores e que tinham sido chamados pelo motorista do Polo para a “empreitada” para receber R$ 3 mil. Já o condutor do carro com a droga disse que receberia R$ 10 mil.





O Polo tinha sido roubado no início deste mês e usava placa falsa. Os três foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã. Os nomes não foram divulgados.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS