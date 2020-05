Motorista causa acidente com morte e vai preso por embriaguez

Acidente aconteceu na noite de ontem (30), na Avenida Gury Marques, saída para São Paulo

Aos 32 anos, Suellen Vilela Brasil morreu após colisão entre dois carros, na noite de ontem (30), na Avenida Gury Marques, na Vila Cidade Morena, bairro localizado na saída para São Paulo, em Campo Grande. O motorista envolvido no acidente, Alexandre Nantes Stein, 32 anos, acabou preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool.





Conforme boletim de ocorrência, a vítima dirigia um Renault Clio Sedan prata quando teve a traseira do veículo atingido por um VW Gol prata conduzido por Alexandre. Por causa da colisão, o Renault Clio bateu na guia do canteiro lateral direito da pista e na sequência contra uma árvore. O carro ficou destruído. Suellen morreu no local. Já o Gol atravessou o canteiro central e parou no sentido contrário da via com a frente danificada.





O Corpo de Bombeiros e policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito foram os primeiros acionados para anteder a ocorrência. Alexandre não sofreu ferimentos graves. Questionado pelos policiais se havia consumido bebida alcoólica, o rapaz disse que sim.





Ele, segundo registro policial, apresentava odor etílico, olhos vermelhos e dificuldade no equilíbrio. Diante da situação, o condutor foi convidado a fazer o teste do bafômetro, mas não aceitou. Os policiais, então, elaboraram um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora contra o rapaz.





O condutor contou à polícia que havia acabado de sair do Bairro Moreninhas e, próximo ao Fort Atacadista, o carro que seguia em sua frente diminuiu a velocidade. Ele, então, não conseguiu desviar causando o acidente. Sentindo dores, Eder foi socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas, onde permaneceu recebendo atendimento médico sob escolta policial. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS