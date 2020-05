Moradores do Jequitibás pedem apoio ao deputado Barbosinha por asfalto

Uma comissão de moradores do Parque Jequitibás, coordenada pelo presidente da Associação comunitária, Jaime Pandolfo Junior, reuniu-se na manhã desta segunda-feira (25) com o deputado Barbosinha (DEM-MS), para tratar da agilização do processo de pavimentação asfáltica no bairro.





Jaime relatou que a comunidade reivindica junto às autoridades por essa providência há vários anos. “O Jequitibás foi criado há mais de vinte anos e, mesmo localizado há menos de 200 metros do prédio da Prefeitura, junto ao estádio Douradão, à sede do DOF, grandes empresas e indústrias, até hoje não merecemos essa atenção”, disse o dirigente, confiante no trabalho de Barbosinha para destravar a tramitação dessa reivindicação dos moradores.





Durante o encontro com o deputado, os moradores apresentaram um mapa onde consta a região que deve ser contemplada com essa benfeitoria, através de emendas já propostas pelos ex-deputados Geraldo Resende e Luiz Henrique Mandetta, da ordem de R$ 2 milhões, e cobraram uma articulação para acelerar os serviços de drenagem. A Prefeitura chegou a sugerir que o asfalto fosse realizado na modalidade comunitária, porém isso também permanece indefinido.

“Penso que o Município poderia agilizar a drenagem, vital para que as ruas recebam a pavimentação e eu vou me encarregar de pleitear junto ao governador Reinaldo Azambuja e, mais especificamente, ao nosso vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith, pelo asfaltamento”, prometeu Barbosinha, reiterando o compromisso com a comunidade.





Através do mandato parlamentar, Barbosinha já viabilizou junto ao Governo as obras de duplicação de parte da MS 156, via que liga a rua coronel Ponciano, uma das mais movimentadas dessa região da cidade, ao Distrito Industrial e tem trabalhado pela implantação da passarela de pedestres interligando o Jequitibás, Esplanada e bairros próximos com o Dioclécio Artuzi e Harrison de Figueiredo, do outro lado da via. “São providências que visam a segurança e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas”, definiu o deputado.





Participaram do encontro com o deputado Barbosinha, além do presidente Jaime, a vice-presidente da Associação, Ana Carla Carvalho Rauber e o primeiro secretário, Gilmar Cipriano Ribeiro e a segunda secretária da diretoria, Ellen Mara Carneiro Marques.