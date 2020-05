Menina de 8 anos é atropelada por motociclista de 72 no centro

Idoso parou para prestar socorro e acompanhou atendimento do Corpo de Bombeiros

Criança apresentou ferimentos e escoriações leves, segundo bombeiros ©Kísie Anoiã

Uma menina de 8 anos de idade foi atropelada por motociclista nesta tarde na avenida Calógeras, em pleno centro de Campo Grande. Ela estava atravessando a rua de mãos dadas com a mãe quando foi atingida pela moto, conduzida por um aposentado de 72 anos.





Ana Beatriz, segundo o Corpo de Bombeiros, sofreu escoriações e ferimentos leves, mas por precaução, foi encaminhada a uma unidade de saúde para observação. A mãe da criança, Fernanda Oliveira, disse que o motociclista veio rápido demais.





O condutor da moto, João Carlos, parou para prestar socorro e contou que tinha ido ao centro da cidade para pagar algumas contas e que não deu tempo de parar, frear ou buzinar quando viu que acertaria a criança.





Ele apresentou escoriações no braço e no joelho, mas não recebeu atendimento, dando prioridade à Ana Beatriz. O trânsito do local, na faixa esquerda da Calógeras, entre a Barão do Rio Branco e Dom Aquino ficou bloqueada durante o atendimento.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS