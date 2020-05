MARACAJU| Após 16 anos de sua filiação ao PSDB, Calderan assume condição de pré-candidato a prefeito

Em áudio veiculado na Internet, o empresário relatou que o primeiro convite para a disputa da Prefeitura veio do então prefeito de Maracaju Reinaldo Azambuja

Depois de praticamente 30 anos vivendo em Maracaju, o empresário José Marcos Calderan considera adquiriu um considerável conhecimento da realidade do município, motivo pelo que já uma ideia básica das prioridades administrativas, caso seja eleito prefeito do município.





“Maracaju é uma cidade pela qual eu sou apaixonado. Uma das economias mais fortes do Estado; o maior produtor de grãos de Mato Grosso do Sul, apesar da fama de cidade rica, tem cara de cidade pobre” para justificar o desejo de “mexer na sua urbanização” disse o empresário de 52 anos de idade ao tornar pública sua intenção de ser o candidato do PSDB à Prefeitura de Maracaju na eleição de outubro vindouro.





Em áudio veiculado na tarde desta terça-feira, 5, nas mídias sociais, o empresário relatou que a decisão de colocar o nome à apreciação dos eleitores não é, no entanto, fruto de uma aventura ou de repentina picada da mosca azul. Pelo contrário, segundo ele, é um projeto que vem sendo amadurecido há mais de 15 anos.





16 ANOS NO PSDB - Marcos Calderan, como é mais conhecido nos meios sociais e políticos maracajuenses, afirmou que os pedidos para que fosse candidato a prefeito vêm sendo analisados ao longo dos últimos 16 anos. “Essa decisão não é de agora. Ela foi pensada e repensada ao longo de anos. Ela vem do tempo em que o hoje nosso governador Reinaldo Azambuja cumpria o seu segundo mandato como prefeito de Maracaju” rememora Marcos.





O empresário conta que o então prefeito Reinaldo fez-lhe o convite para que fosse o candidato do PSDB à sua sucessão, mas, admite que não se sentia preparado. “Meu comércio exigia minha presença, motivo pelo que minha família se posicionava contrário. O tempo foi passando e a cada nova eleição eu era procurado para ser candidato a prefeito. Isso fez com que a ideia fosse amadurecendo” contou.





Natural da vizinha cidade de Itaporã e morando em Maracaju há 29 anos, Marcos é casado com Rosemeire Calderan, com quem tem três filhos. Avô de três netas é formado em administração de empresas e disse que, hoje, se sente preparado para ocupar o cargo de prefeito de Maracaju, se este for o desejo da maioria da população maracajuense.





“Depois de avaliar o momento político e conversar com minha esposa, meus filhos e toda a minha família, tomei a decisão de colocar meu nome à disposição do Diretório Municipal do PSDB, do governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e do secretário de Governo, Eduardo Riedel, como pré-candidato do partido”, disse.





É importante registrar que é fato a lembrança do nome de Marcos Calderan como possível candidato a prefeito em todas as últimas eleições realizadas em Maracaju. Neste ano não foi diferente e o movimento pelo seu convencimento ficou mais forte a partir do momento em que o seu empreendimento comercial – a Calderan Móveis – se tornou uma empresa consolidada, hoje bem conduzida pelo filho e genro, motivo pelo que sua pré-candidatura recebeu as bênçãos dos familiares.





Calderan disse ainda que, apesar de não ter aceito o convite no passado, sempre pensou com carinho no assunto. “Já servi a comunidade de outras maneiras, sendo presidente do Rotary, da APAE, da Assema, do Conselho Paroquial” lembrou acrescentando que, há 16 anos, quando não aceitou o convite do então prefeito Reinado para disputar a Prefeitura de Maracaju, filiou-se ao PSDB, partido a que se mantém filiado até os dias atuais. “Agora surgiu novamente a oportunidade e, com a ideia amadurecida e o consentimento da minha família, em especial da minha esposa Rose, estou decidido a participar das eleições 2020” disse Ele.





PRIORIDADES - Para Marcos Calderan é preciso e é possível “deixar a cidade mais limpa, mais bonita. Eu sei que o maracajuense tem orgulho de morar aqui, mas é claro e evidente que se a cidade for mais cuidada e ficar ainda mais bonita as pessoas terão motivação para cuidar de suas calçadas, das fachadas das suas residências e comércio” declarou.





Falando ainda na condição de pré-candidato, pois a candidatura só poderá se concretizar a partir da convenção partidária programada para o fim de julho, Marcos Calderan registrou que, além de investimentos na infraestrutura urbana, ele tem outros bons projetos para cidade e para o município como um todo.





Como administrador de empresas, ele disse que falta um pouco mais de gestão para Maracaju. “Falta uma boa gestão. O município é como se fosse uma grande empresa. Tem que dar lucro, sobrar dinheiro, não depender somente das verbas federais e estaduais e caminhar com as próprias pernas. Precisa ser bem gerida e como empresário com 40 anos de experiência administrativa, penso que posso dar essa contribuição ao nosso município” sentenciou.





Finalizando a entrevista, o empresário lembrou que, embora o atual prefeito tenha feito uma boa administração, o seu tempo venceu. “O mandato do atual prefeito venceu e por isso estamos à disposição do nosso partido para disputar as eleições deste ano” declarou concluindo. (Com informações de Hosana de Lourdes).