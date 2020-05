Localizado corpo de sexta vítima de serial killer

Corpos de vítimas foram localizados nessa sexta-feira (15)

Cleber de Souza Carvalho de 43 anos ©DIVULGAÇÃO A polícia encontrou o corpo da sexta vítima do serial killer, Cléber de Souza Carvalho de 43 anos. Com retroescavadeira, a polícia desenterrou o corpo de Claudionor Longo Xavier, desaparecido desde o mês de abril do ano passado. Policiais da DEH (Delegacia Especializada de Repressão a Homicídios) foram ao local na noite desta sexta-feira (15).





O corpo dele estava enterrado no mesmo terreno onde a terceira vítima foi encontrada, um terreno na região próximo ao Portal Panamá e Recanto dos Pássaros, oeste de Campo Grande. De acordo com as primeiras informações, Cléber matou Claudionor a pauladas, enterrou seu corpo e vendeu a moto da vítima na OLX.

Terreno onde Claudinor foi encontrado Nesta sexta, a polícia encontrou o corpo de outras cinco vítimas de Cléber. Durante a madrugada, foi localizado o corpo de José Jesus de Souza, 44, durante a madrugada no Residencial Sírio Libanês I, próximo ao Bairro Coophatrabalho.





Posteriormente, os de Roberto Geraldo Clariano, 48, em um terreno no Recanto dos Pássaros, Hélio Taira, 73, em uma casa na Vila Planalto, Flávio Pereira Cece, 34, também enterrado em uma casa na Vila Planalto e agora o corpo de Claudinor.





No último dia 07, os policiais acharam o corpo de José Leonel Ferreira dos Santos, 61, enterrado em um quintal na Vila Nasser.





Conforme o delegado Carlos Delano, titular da DEH (Delegacia Especializada de Homicídios), os crimes foram cometidos da mesma forma, sendo as vítimas mortas com golpes na cabeça e enterradas.





Cléber, preso na madrugada desta sexta-feira (15), também teria se apossado dos bens de José Leonel Ferreira dos Santos, de 61 anos, e José Jesus de Souza, de 44 anos. Ele teria ficado com casas das vítimas.





José Jesus de Souza, de 44 anos, conhecido como Baiano, que teve o corpo encontrado na madrugada desta sexta, estava desaparecido desde fevereiro deste ano.





Vítima, que também teve o corpo encontrado após horas de trabalho intenso das equipes nesta sexta foi o de Roberto Geraldo Clariano, de 48 anos, desaparecido desde junho de 2018, morto durante uma discussão no Recanto dos Pássaros.





Roberto teria sido contratado por Cléber para fazer um trabalho braçal com ele, e durante a briga foi morto com golpe do cabo de uma picareta na cabeça. Ele então foi enterrado em um terreno no Recanto dos Pássaros.





Já o idoso o idoso Hélio Taira, de 73 anos estava desaparecido desde novembro de 2016. Cléber fazia reforma na residência e, na ocasião, Hélio foi contratado para prestar um serviço de jardinagem, oportunidade em que se desentenderam.





O pedreiro então matou a vítima com pauladas, cavou buraco, enterrou o corpo e depois concretou o local, colocando piso. Por este motivo, o corpo não tinha sido encontrado até então.





Já Flávio Pereira Cece, de 34 anos, desaparecido desde 2015, era dono do imóvel onde foi encontrado enterrado. Ele era primo do serial killer Cléber de Souza Carvalho, de 43 anos, que segundo a polícia, matou o primo a pauladas o enterrou e vendeu a residência com o corpo de Flávio enterrado.





Fonte: Midiamax