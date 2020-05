Lei do deputado Barbosinha cria o Dia Estadual do Trabalhador em Saneamento

O governador Reinaldo Azambuja sancionou nesta quarta-feira (13) a Lei 5.504 que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual do Trabalhador em Saneamento. Proposição do deputado Barbosinha, a data deverá ser comemorada anualmente no dia 22 de março, também consagrado como Dia Mundial da Água.





A proposta, de acordo com o deputado, reverencia o importante papel que é desempenhado no Estado pelos trabalhadores na área do saneamento. “Como diretor-presidente que fui na Sanesul, por mais de sete anos, aprendi a conhecer e a conviver com esse segmento, e a considerar o relevante serviço que o trabalhador da empresa, nas mais diferentes especialidades, desempenha para garantir qualidade de vida para a população do nosso Estado”, disse.





Barbosinha citou, como exemplo, o serviço que é realizado em regime integral, “operando 24 horas sem parar”, pelos trabalhadores da Sanesul. “Dourados é uma realidade; nesses tempos de pandemia, vemos a Sanesul presente nos bairros, na área central, abrindo valetas, consertando redes, interligando novas etapas do processo de expansão dos serviços de abastecimento, enfim, levando um serviço que é essencial nessa cruzada mundial contra a Covid-19”, destacou.





A unidade regional da Sanesul em Dourados conta com 160 colaboradores diretos, além de um grupo de mais 60 trabalhadores das terceirizadas que asseguram 67% de cobertura com esgoto, número que vai chegar a 85 por cento nos próximos três anos e garantem a universalização, com 100% de água tratada na cidade. O gerente local, Madson Valente, diz que “o princípio da assepsia, fator número um nessa época de combate ao coronavírus, está garantido com um serviço de captação e distribuição de água e a coleta com destinação adequada para o esgoto domiciliar”.