Jornada de Conhecimento vai capacitar professores da rede pública para ensino à distância

Iniciativa gratuita do Sebrae/MS em parceria com a Secretaria de Educação do Estado visa preparar profissionais para uso de novas tecnologias

A pandemia do novo coronavírus agilizou mudanças na sociedade com as medidas de isolamento social. Na educação, mais escolas passaram a ofertar o ensino à distância. Visando preparar os professores da Rede Estadual de Ensino para a nova realidade, o Sebrae/MS, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), realiza entre os dias 25 a 29 de maio a “Jornada de Conhecimento”, um seminário online ao vivo em vídeo.





O webinar é gratuito e capacitará os profissionais para o uso de novas tecnologias em aulas remotas. Em cada dia da semana, por duas horas, a Jornada abordará um tema: Oficina da ferramenta Google Classroom; Ensino presencial e a convergência com ambientes digitais; Storytelling na educação à distância; Novas tecnologias educacionais para EaD e ensino remoto e Criação de roteiro e gravação de aulas on-line. Há também espaço para tirar dúvidas.





A capacitação foi uma demanda da rede de ensino, conforme explica o superintendente de Informação e Tecnologia da SED, Paulo Cezar Rodrigues. "Essa situação de aulas remotas é nova para todos os professores, famílias e alunos. Precisamos preparar tantos professores e alunos para estas novas ferramentas, para garantir minimamente o processo de ensino e o processo de aprendizagem. Nosso desejo é que todos os professores se capacitem”.





O programa de estudos foi montado pelo Sebrae, antigo parceiro da SED por meio do Programa Nacional de Educação Empreendedora – que leva conteúdos e metodologias relacionados ao tema para os currículos dos diferentes níveis. A instituição atua junto à nova Base Nacional Curricular e por meio de parcerias com o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Secretários de Educação, Canal Futura, Movimento Todos pela Educação, entre outros.





“Queremos oferecer para os professores ferramentas e soluções. Nosso intuito é passar conhecimento para que eles enfrentem este momento com criatividade, protagonismo na resolução dos problemas, atitudes inovadoras e comportamento empreendedor”, afirma a gestora estadual do Programa Educação Empreendedora do Sebrae/MS, Priscila Veloso.





De um universo de 32 mil professores em Mato Grosso do Sul, a expectativa é capacitar pelo menos 10 mil profissionais da rede estadual de educação, para o uso de novas tecnologias no ensino remoto. “O Sebrae é um apoiador da Educação também, e agora teremos oportunidade de fazer isso online, facilitando a transmissão do conhecimento”, complementa a gestora.





Saiba Mais





A Jornada foi pensada para atender aos professores da REE, porém a capacitação está aberta para professores e gestores da rede pública municipal de ensino, instituições particulares e de outros níveis – como Ensino Superior – que também poderão participar.





webinar terá certificado de participação e material complementar, em formato e-book, que será disponibilizado aos participantes para download. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.





As inscrições são realizadas no link de cada oficina: