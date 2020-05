JARDIM| Com 16 casos confirmados no Município, prefeitura tenta viabilizar 5 leitos de UTIs

Em reunião na SES, prefeito e secretário de Jardim vão discutir custos e viabilidade de instalar leitos no hospital municipal

Prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro, disse que situação ainda é estável na cidade

Com 16 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (covid-19), Jardim tenta se preparar para futuras internações de paciente em estágios mais graves da doença. Hoje, o prefeito Guilherme Monteiro irá reunir-se com o Secretario Estadual de Saúde, Geraldo Resende, para pedir a instalação de 5 leitos de UTIs no município.





No boletim do governo do Estado ainda constam 14 casos, mas, de ontem para hoje, a prefeitura confirmou mais duas pessoas infectadas, subindo para 16 casos positivos para covid-19.





Monteiro explica que a ideia é estudar a viabilidade de instalação no Hospital Marechal Rondon. O projeto depende de verba para estruturação do espaço físico, montagem dos equipamentos e contratação de equipe de intensivistas, especializada para a função. Um exemplo de adequação é a que a instituição não tem a régua de oxigênio instalada.





O prefeito disse que a situação de Jardim ainda é estável. De segunda para terça-feira o município confirmou quatro casos e, de ontem para hoje, mais dois. Os 16 pacientes positivos para covid-19 são pessoas na faixa etária de 30 a 40 anos, sem doenças que poderiam agravar o quadro clínico e todos em isolamento domiciliar.





Além do estudo de instalação dos 5 leitos de UTIs, o prefeito, acompanhado do secretário Municipal de Saúde, Jorge Kafure, ira discutir, como alternativa, a montagem de leitos especializados em uma ala isolada do hospital, caso seja necessário receber pacientes que tiverem o quadro agravado para posterior transferência para Campo Grande.





“Hoje é seria mais prudente: montar leito, isolar, fazer rápida evacuação e mandar para Campo Grande”, disse.





Hoje seria mais prudente – montar leite, isolar, rápida evacuação e mandar para CG.





Jardim adotou toque de recolher das 21h às 5h, uso de máscaras obrigatório em recintos fechados e distanciamento social.