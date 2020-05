HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (31)

Áries - 21/03 a 20/04





Se depender da Lua e de Júpiter, você vai acordar com disposição para tudo: sua vitalidade estará no comando. Terá pique para organizar as suas coisas, planejar as finanças e pode definir algumas metas importantes para os seus interesses profissionais durante a semana. Na hora do almoço, a Lua muda de signo e cenário: ela ingressa em sua Casa 7 e troca ótimas vibrações com Saturno, deixando o seu domingo mais harmonioso e tranquilo. Há tendência de priorizar sua vida pessoal e seus relacionamentos. É o momento de cultivar os laços de amizade e as relações de amor verdadeiro. Romance com alguém da turma recebe bons estímulos e se o lance engatar tem chance de ser duradouro. Na vida a dois, convém barrar interferência de parentes, sobretudo à noite. Aposte no diálogo e valorize o companheirismo com sua cara-metade.





Touro - 21/04 a 20/05





Você vai receber ótimas vibrações das estrelas neste domingo e o dia já começará positivo para se dedicar as coisas de que mais gosta. Lua e Júpiter convidam a dar um tempo na rotina e se envolver com atividades que te proporcionam satisfação, alegria e relaxamento. Buscar novos estímulos e prazeres fará bem ao seu astral e pode renovar suas energias. Mais tarde, a Lua passa a brilhar em sua Casa 6, fazendo com que volte as atenções para o seu bem-estar. Em sintonia com Saturno, a Lua dará sinal verde para você conversar com parentes, ouvir experiências e aprender com eles. Também terá estímulo para organizar suas coisas, cuidar da saúde e do seu visual. Mas abra os olhos para não se exceder nos gastos, hoje. Boa fase nas paqueras: é hora de conhecer gente diferente e interessante nas redes sociais. A dois, um pouco mais de romantismo deixará ambos felizes.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





No último dia do mês, o céu está inspirado e manda boas novas que vão levantar o ânimo do seu signo. No período da manhã, Lua e Júpiter prometem ótimas energias em seu ninho e muito entrosamento com os parentes. Bom momento para quem planeja fazer pequenas mudanças ou até iniciar algo que sempre quis em casa. Também será mais fácil superar velhas mágoas e se reconciliar com alguém da família. Na hora do almoço, a Lua migra para o seu paraíso astral e traz uma pitada de magia para o seu domingo. Tarde perfeita para maratonar uma série ou então se distrair com jogos e curtir divertimentos, inclusive em aplicativos e nas redes sociais. Na paquera, sucesso garantido! Seu charme estará irresistível e o sinal se abre para começar um lance com colega de estudos ou crush de outra cidade. No romance, vai demonstrar todo seu carinho e sensualidade ao love.





Câncer - 21/06 a 21/07





No período da manhã, Lua e Júpiter despejam excelentes vibrações em seu Horóscopo, reforçam seu poder de comunicação e deixam o seu astral lá em cima. Você tem mais é aproveitar o incentivo das estrelas para fazer contato com as pessoas queridas, fortalecer os vínculos de afeto e colocar os papos em dia. À tarde, a Lua muda de posição e se harmoniza com Saturno, enviando bons fluidos para o seu ninho e suas relações. Seu bom gosto virá à tona e você também terá prazer em mudar a decoração da casa: capriche na arrumação para deixar seu cantinho mais gostoso e com a sua cara. À noite, cautela com atritos: Lua e Mercúrio se estranham e revelam que o clima pode ficar tenso com gente que estima: saiba conciliar e negociar. No lado amoroso, há espaço e estímulo para se declarar ao crush. Boa sintonia no romance, principalmente nos momentos de intimidade.





Leão - 22/07 a 22/08





Lua e Júpiter abrem o dia com boas notícias e revelam que um bico ou serviço extra pode ser uma ótima pedida pra você incrementar os seus ganhos, sobretudo no período da manhã. Se precisa de um reforço no orçamento neste fim de mês, vá em frente! Com a entrada da Lua em Libra, o cenário astral muda à tarde, fica mais sociável e convida você a interagir mais. Em paz com Saturno, a Lua te dará incentivo para entrar em contato com pessoas queridas e se inteirar de tudo que acontece com elas. Ligue, mande mensagem, faça chamada de vídeo: o importante é se mostrar mais presente na vida de quem ama. Mas Mercúrio se irrita à noite e pede para tomar cuidado com fofocas e mal-entendidos nas amizades. Na paixão, é hora de puxar conversa e animar as paqueras. Pode se interessar por alguém mais velho e responsável. Romance estável: fale o que pensa, mas sem discutir, ok?





Virgem - 23/08 a 22/09





Maio termina com muitos estímulos dos astros, sobretudo da Lua, que conclui hoje a visita ao seu signo. Mas antes de mudar de posição, ela sorri para Júpiter e alegra as primeiras horas deste domingo, convidando você a relaxar e se distrair. Diversão será palavra de ordem para esta manhã e não vai faltar criatividade para inventar atividades interessantes, capazes de entreter e animar todos à sua volta. À tarde, a Lua migra para sua Casa do Dinheiro e as atenções recaem sobre os interesses materiais: talvez queira organizar as finanças ou fazer um bico para ganhar uma grana extra. Só não convém ser ambicioso(a) demais. Na paixão, charme e simpatia serão seus trunfos para brilhar, atrair paqueras e buscar um novo amor. Na união, tenha mais jogo de cintura e evite impor as suas vontades. Doses a mais de carinho vão agradar você e o par.





Libra - 23/09 a 22/10





O dia começa com a Lua em seu inferno astral, mas como ela troca ótimas energias com Júpiter, promete uma manhã gostosa e acolhedora para o seu signo, perfeita para curtir seu lar. Que tal aproveitar o domingo para dormir até mais tarde e deixar a preguiça rolar solta? Um tempo a mais no seu cantinho de descanso fará bem ao seu astral e até ao seu organismo. Na hora do almoço, a Lua ingressa em seu signo e levanta o seu ânimo de vez. A tarde deve ser mais agitada e terá bons momentos. Aproveite para fazer o que mais gosta e reserve um tempo para matar a saudade das pessoas queridas: entre em contato, telefone ou mande mensagem para quem estima. Na paquera, alguém mais experiente e responsável pode chamar a sua atenção e a sintonia será imediata. Fase tranquila no romance. Vai sentir firmeza na relação, desde que não se deixe levar por palpites alheios.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O período da manhã será ótimo para focar em seus ideais e traçar planos para o futuro. Lua e Júpiter renovam suas esperanças, seu lado confiante e trazem o incentivo de que precisa para mandar embora qualquer pensamento pessimista. Ótimo momento para falar com os amigos, contar como anda a vida e ouvir o que eles têm a dizer: é hora de colocar os papos em dia. Também terá disposição extra para se dedicar a uma atividade assistencial. À tarde, respeite o desejo de se isolar um pouco. O recado é da Lua, que migra para sua Casa 12 e fica em paz com Saturno. Dê um tempo em seu cantinho e procure descansar para reabastecer suas energias. No lado amoroso, uma atração proibida pode balançar o seu coração. Quem já vive um relacionamento deve esclarecer dúvidas e investir na cumplicidade. Terá ótimas ideias para esquentar o sexo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ao amanhecer, a Lua troca vibrações superpositivas com Júpiter, seu planeta regente, impulsionando suas metas e seus projetos. Pode bolar um plano bem amarradinho para incrementar seus ganhos e estabilizar as finanças. No período da tarde, a Lua já estará nos graus librianos e promete acentuar a sua vaidade: vai ser bom cuidar um pouco mais da aparência e investir no seu visual. Em sintonia com Saturno, a Lua ainda revela que contatos ou encontros virtuais com amigos devem alegrar o seu coração. Alguém pode precisar dos seus conselhos. Na paquera, a ordem é abrir o coração, conhecer gente nova e descobrir gostos em comum: alguém pode te surpreender. Na vida a dois, pode ter alguns contratempos à noite. O diálogo será seu melhor aliado para contornar os desafios com sua cara-metade. Controle o ciúme e reforce o companheirismo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O domingão começa com ótimos estímulos da Lua, que troca figurinha com Júpiter em seu signo e anuncia uma manhã propícia para o seu lazer. Momento ideal para se dedicar as coisas que te proporcionam satisfação ou então para tirar o pé da rotina e começar algo diferente. Se você gosta de navegar na internet, aproveite para conhecer outros lugares e pessoas: vai rolar alta interatividade com gente de outras cidades. À tarde, a Lua muda de signo e forma ângulo harmônico com Saturno, estimulando suas ambições. Quem precisa de grana pode conseguir um serviço extra. Só não desrespeite seus limites e cuide com mais carinho da saúde. Na paquera, você pode se interessar por alguém influente e que combina bem com o seu jeito de ser. Se vive um romance, valorize as afinidades com o mozão. É hora de lutarem juntos pelo que desejam alcançar.





Aquário - 21/01 a 19/02





Hoje os astros vão jogar no seu time e ajudarão a superar um problema ou desafio. Você terá maturidade e disposição para promover transformações em sua vida. Lua e Júpiter mandam energias positivas nas primeiras horas do domingo e incentivam a dar um basta ao que não te agrada ou não te faz bem. Aproveite para cortar o mal pela raiz e não tenha medo das mudanças: elas serão benéficas. À tarde, a Lua começa a brilhar em sua Casa 9, fortalecendo sua espiritualidade, seu lado criativo, sociável e receptivo. Pode curtir alegrias ao manter contato com gente que não conversa há tempos, sobretudo com pessoas queridas de outras cidades. A paquera vai ficar animada e o lance com o crush deve combinar momentos descontraídos com emoções deliciosas. No romance, fale de amor e estimule a cumplicidade com o par. Intimidade com muita sintonia.



Peixes - 20/02 a 20/03





O mês chega ao fim com ótimas energias das estrelas e o domingo já começa perfeito sem defeitos para os seus contatos. Lua e Júpiter trazem um clima de grande companheirismo, compreensão e amizade em seus relacionamentos pessoais. Você vai se sentir mais feliz ao conversar e interagir com gente querida, principalmente os amigos e parentes mais chegados. Na hora do almoço, a Lua migra para sua Casa 8e forma aspecto positivo com Saturno, convidando a desacelerar o ritmo, descansar e refletir. Pode descobrir a origem de algo que te incomoda e terá sabedoria para resolver. Há chance se de livrar de uma grande preocupação à tarde: dê cartão vermelho para o que te afeta. Momento vibrante na paixão: é hora de tirar proveito da sua sensualidade para esquentar a paquera ou o romance. Seus desejos ficam à flor da pele e o clima a dois será de pura sedução.