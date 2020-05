HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (3)

Áries - 21/03 a 20/04





Sol e Lua brindam o início do domingo com um belo aspecto e enviam excelentes energias para o seu signo investir na estabilidade material e emocional. Os astros também abastecem sua vitalidade física e reforçam sua disposição. Aproveite o início do dia para organizar as suas coisas e seus pertences. Bom momento para rever seus gastos e planejar os compromissos financeiros. Há chance de ganhar uma graninha extra com um bico. Contudo, a Lua fica em atrito com Vênus e alerta: cuidado com mal-entendidos com pessoas conhecidas. Se rolar um conflito, esclareça logo os pontos de discórdia. Há sinal de paquera com colega ou alguém que conhece. Na união, é hora de apoiar o par em tudo que puder e lutarem juntos pelos ideais em comum.





Touro - 21/04 a 20/05





Hoje a Lua brilha no seu paraíso astral, indicando um domingo descontraído, alegre e animado. Em paz com o Sol, que segue em seu signo, a Lua deixa seu magnetismo pessoal mais forte e promete sucesso em suas relações. Seu único desafio será controlar melhor os gastos, especialmente com diversão e supérfluos. Lua e Vênus se desentendem e recomendam mais cautela com os interesses materiais. Pense muito antes de fazer uma compra por impulso, ainda mais pela internet. Paquera repleta de estímulos da metade da tarde em diante. Seu charme será irresistível e vai ser fácil envolver quem deseja com seu carisma e carinho. Na vida a dois, bom dia para sair da rotina e fazer uma atividade diferente com a pessoa amada, mesmo em casa. Renda-se ao romantismo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Domingou com ótimas energias enviadas pelo trígono entre o Sol e a Lua, aspecto superpositivo que vai te deixar em conexão total com o seu lar e as pessoas próximas. O momento é perfeito para ficar em casa, curtir a família e cuidar do seu cantinho. Valorize as suas raízes e troque confidências com os parentes mais íntimos. Todavia, a Lua se estranha com Vênus no final da manhã e recomenda mais atenção com discussões desnecessárias. Fique longe de atritos e procure demonstrar mais o seu lado carinhoso. Agitos e paqueras nas redes sociais podem ficar em segundo plano hoje. Mas alguém de sua confiança pode dar uma força numa conquista. No romance, invista na estabilidade com quem ama. Reviva os bons momentos e explore a sua sensualidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua, sua estrela guia e regente, hoje se movimenta em sua 3ª Casa Astral, elevando sua capacidade de expressão e simpatia. Em paz com o Sol, ela promete um dia agradável e cheio de sintonia com quem você convive. Conversas e encontros virtuais com amigos devem animar o seu domingo, por isso, que tal dar o primeiro passo e convidar a turma para um bate-papo gostoso numa sala de vídeo? Porém, um desentendimento entre a Lua e Vênus pede cautela com certos assuntos, ainda mais se forem sigilosos: evite revelar seus planos e segredos para não ter problema com fofocas. Na conquista, se você está a fim de alguém, será mais fácil se declarar e abrir seu coração. Se já achou seu par, o diálogo vai fluir bem e a união será ainda mais intensa.





Leão - 22/07 a 22/08





O Sol segue firme no ponto mais alto do seu Horóscopo e forma aspecto maravilhoso com a Lua, fortalecendo as suas ambições e a sua vontade de progredir. Você pode ter boas ideias para organizar e melhorar as suas finanças, atrair mais dinheiro ou mesmo dar start em um projeto. Talvez queira iniciar uma poupança pensando em realizar um grande plano no futuro. Só evite misturar dinheiro com amizade, pois um conflito entre a Lua e Vênus revela que você pode ter dores de cabeça depois. Dê atenção à saúde, valorize a boa alimentação e cuide-se bem. No amor, o desejo de ter uma relação séria e segura será maior agora. Pode encontrar isso com alguém que conhece, inclusive colega de trabalho. A dois, é hora de reforçar a união e afastar o ciúme.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua trafega em seu signo e sorri para o Sol, anunciando um domingo repleto de estímulos. Ótimo astral para se envolver com novos interesses, relaxar e arejar a mente. O Sol também estimula os estudos, aprendizados e fortalece a sua espiritualidade. Procure deixar as preocupações de lado hoje, afinal, o dia é de folga e não de jogar as suas energias nos deveres. Contudo, a Lua briga com Vênus perto da hora do almoço e recomenda atenção com disputas, inclusive no amor. Atração por colega pode deixar seu coração dividido e o melhor a fazer é dar tempo ao tempo. Se você já tem alguém, explore todo seu charme e poder de sedução, que estarão em destaque neste momento. Pode deixar o par aos seus pés, só respeite as diferenças e valorize os planos em comum.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua se movimenta no signo anterior ao seu e inibe o seu lado sociável, mas forma ótimo aspecto com o Sol e favorece seus questionamentos, suas avaliações e decisões. Bom dia para pensar na vida e buscar soluções definitivas para os problemas que tanto tiram a sua paz. O astro-rei vai clarear seus caminhos e reforçar a sua percepção, ajudando você a encarar e vencer qualquer desafio. Vênus, em ângulo tenso com a Lua, pressiona suas relações e indica contrariedades no amor entre o final da manhã e o começo da tarde. Saudade e falta de notícias de alguém distante pode deixar seu coração apertado. Já a noite será ótima para curtir a família e relaxar no seu cantinho. Clima muito sedutor na vida a dois. Invista mais nos momentos a sós com sua alma gêmea.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Hoje o sinal está aberto para você valorizar e aperfeiçoar seus relacionamentos. O domingo tem tudo para agradar e as conversas com amigos e parentes vão tornar esse dia ainda mais especial. Aproveite esse momento positivo para entrar em contato com quem não conversa há tempos: Sol e Lua revelam que é hora de aquecer os laços afetivos e mostrar para as pessoas queridas como elas são importantes em sua vida. Na paixão, se está livre pode se surpreender e até se assustar com uma atração inesperada por alguém da turma. Romance com amigo recebe ótimos estímulos dos astros, então, que tal uma conversa franca para colocar os pingos nos “is”? Na união, tudo em paz com sua cara-metade. Invista na atmosfera de sedução e deixe seu erotismo fluir.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O Sol brilha em sua Casa da Saúde e forma excelente aspecto com a Lua, elevando sua vitalidade física e mental. Essas e outras influências astrais prometem um domingo positivo ao mesmo tempo em que realçam sua vaidade e dão disposição extra para você cuidar melhor do seu corpo e visual. Pode até se entusiasmar com uma dieta mais equilibrada ou um novo tratamento. Porém, a Lua arma confusão com Vênus e revela que algumas pedras podem aparecer no caminho da sua vida amorosa. Dobre a atenção com conflitos de interesse, atritos ou disputas de poder no romance. Respeite as diferenças com o love para não brigar. Quem está livre vai sentir mais vontade de entrar em um envolvimento sério. Deixe claro o que quer ao conversar com o crush.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Se depender das estrelas, seu domingo será do jeitinho que você espera. O Sol age em seu paraíso e dá sinal verde para se distrair com as atividades de que gosta, conversar com as pessoas queridas e se divertir, ainda que seja em seu cantinho. Nem precisa tirar o pé de casa, o importante é sair da rotina, entrar em contato com gente que levanta o seu astral e se permitir uma folga dos deveres. No entanto, ouça o alerta da Lua, que vai se desentender com Vênus, recomendando que fique de antena ligada para não relaxar nos cuidados com a sua saúde. Na paixão, fugir da mesmice pode render boas surpresas para o seu coração, esteja você só ou com um par. Na paquera, mostre seu charme nas redes sociais e aguarde fortes emoções.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua fica em paz com o Sol, manda vibrações positivas para o seu lar e inspira seu desejo de mudança neste domingo. Você pode acordar com uma vontade irresistível de transformar a sua casa, trocar os móveis de lugar, substituir algumas peças de decoração, qualquer coisa que deixe seu ninho mais bonito e gostoso. Há chance de realizar algo que deseja há tempos, ainda mais se pintar uma grana inesperada. Todavia, Lua e Vênus formam ângulo nervoso no final da manhã, alertando que nem tudo pode fluir como deseja em suas relações, inclusive no amor. Seja mais paciente, mesmo porque, as coisas devem melhorar à noite e seu poder de atração vai contar pontos a seu favor na paquera. Mostre seu carisma e vai envolver o crush. Com o par, momentos ardentes na intimidade.



Peixes - 20/02 a 20/03





O domingo começa iluminado pelo belo aspecto entre o Sol e a Lua, trazendo um astral alegre, receptivo e harmonioso para os seus contatos. O dia promete ser perfeito para conversar com as pessoas queridas, os amigos e parentes mais chegados: aproveite para atualizar as notícias e demonstrar seu afeto. Talvez não possa reunir quem você gostaria em sua casa, mas, mesmo a distância, não faltará oportunidade para expressar seu carinho. Só não deixe um problema de família interferir demais no romance e não aceite intromissões. Namoro com amigo(a) pode se aprofundar. Vá em frente! À noite, a Lua se harmoniza com Plutão e Júpiter, enviando poderosas vibrações para suas relações.