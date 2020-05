HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04





Sextou com ótimas notícias das estrelas e a principal novidade vem da Lua, que passa a brilhar em Sagitário antes do amanhecer. Agindo em um signo parceiro e que tem tudo a ver com o seu, ela vai incentivar seu crescimento em todos os aspectos, inclusive no espiritual. Em sintonia com Saturno, a Lua promete uma fase proveitosa para ampliar seus horizontes profissionais, investindo em cursos online, tutoriais, treinamentos e coisas que possam melhorar seu currículo. Inspire-se em pessoas que já chegaram lá e aprenda tudo que puder com a experiência e as dicas delas. Amigos mais velhos podem dar bons conselhos: ouça com atenção. Na paquera, o momento é favorável para entrar em contato com pessoas diferentes: pode conhecer gente nova e interessante nas redes sociais. Na união, período de grande afinidade, parceria e cumplicidade com o mozão.





Touro - 21/04 a 20/05





Fim de semana chegando e seu signo vai contar com o incentivo do céu para focar naquilo que mais importa. Seus planos podem ficar mais claros graças às vibrações da Lua, que ingressa em sua 8ª Casa e troca ótimas vibrações com Saturno. Você vai se sentir mais confiante para definir o que quer para esse momento da sua vida e isso inclui seu futuro profissional. Os astros indicam mudanças para a sua carreira ou para os seus projetos. Se você já sabe o que deseja colocar em ação, arregace as mangas e vá à luta, pois sua capacidade de realização e sua força de vontade hoje darão as cartas. Há chance de ganhar uma grana inesperada em restituição, prêmio ou indenização. Na conquista e no romance, seu charme vai atrair como ímã e vai ser fácil envolver quem deseja. Capriche no jogo da sedução nos contatos online. Com o par, mostre seu poder de fogo na intimidade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A partir de hoje, quem entra em cena para animar a sinfonia das estrelas é a Lua sagitariana. Atuando em sua 7ª Casa, ela traz um bom estímulo para as suas alianças e parcerias, por isso, incentive a cooperação no trabalho e una-se aos colegas para cumprir as metas em comum, mesmo que vocês estejam trabalhando à distância. Momento indicado para se associar com quem tem interesses parecidos e se espelhar em gente que acumula conhecimento e experiência: avalie o modo de pensar, agir, ouça dicas e aprenda tudo que puder com essas pessoas. O amor está no ar e quem não tem um crush para chamar de seu pode ter uma boa chance de se dar bem na paquera, podendo, inclusive, iniciar um namoro. Se você já encontrou seu par valorize a união, as afinidades e o companheirismo.





Câncer - 21/06 a 21/07





De acordo com as influências das estrelas, o fim de semana chega iluminado e traz excelentes energias para o seu bem-estar físico. A Lua, sua estrela guia e regente, começa a brilhar o setor da saúde em seu Horóscopo e revela: este é o momento ideal para você se cuidar e reforçar a sua vitalidade. Ela também forma aspecto positivo com Saturno, indicando boa recuperação, sucesso em um novo tratamento ou em uma mudança de hábitos. No lado profissional, ótimo astral para quem vai começar uma atividade ou procurar um novo emprego, mesmo que seja um serviço em home office. Pode pintar uma oportunidade sólida e duradoura. Na paquera, atração por colega ou alguém conhecido ficará mais forte agora. Na união, participe mais dos projetos do par e não deixe a rotina esfriar a intimidade.





Leão - 22/07 a 22/08





Hoje a sorte vai soprar em sua direção e as coisas devem fluir superbem para o seu lado. Quem avisa é a Lua, que entra no seu paraíso astral durante a madrugada e garante que a sua estrela tem tudo para brilhar em vários aspectos da sua vida. No trabalho, você pode mostrar a criatividade poderosa do seu signo e terá ideias originais. Saberá impressionar e agradar as pessoas com seu carisma e liderança. Além disso, Lua e Saturno têm mais um recadinho: há chance de dar início em parcerias bem vantajosas. Se gosta de jogos, não deixe de fazer uma fezinha, pois seus palpites andam quentes. Sucesso absoluto nas paqueras e no romance. Um lance recente tem tudo para ficar mais sério. Com a pessoa amada, o clima é de pura sintonia. Namore muito e divirtam-se juntos.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua muda de signo e cenário hoje e começa a circular no setor familiar do seu Horóscopo, sinal de que você vai voltar seu foco para os interesses domésticos, o convívio com os parentes e as atividades que fizer em sua casa. Lar e trabalho devem dividir sua atenção ao longo do dia. Lua e Saturno vão dar apoio para você cumprir seus compromissos com responsabilidade e favorecem as tarefas em home office, mas tudo indica que também se empenhará bastante para não deixar de lado as demandas familiares, que agora ganham importância. Bom dia para somar forças com pessoas próximas e contar com ajuda de quem estima. Na paixão, seu coração pode bater mais forte por uma pessoa madura, séria e experiente. Na união, tudo indica que vai preferir programas sossegados para curtir com o par no cantinho de amor de vocês.







Libra - 23/09 a 22/10





O charme, otimismo e a comunicação agradável do seu signo vão estar no auge hoje e quem garante é a Lua. Ela começa a brilhar em sua 3ª Casa e se harmoniza com Saturno, que segue o lento percurso em seu paraíso astral. Isso significa que os seus talentos virão à tona e seu poder de persuasão estará tinindo. Esses astros vão deixar seu jeito ainda mais encantador e você pode conseguir o que quiser se souber explorar sua simpatia e boa lábia: contatos e conversas podem abrir seus caminhos. Terá facilidade para se expressar e convencer as pessoas, o que deve favorecer seus contatos de trabalho, as paqueras e as relações em geral. Se está sem um amor, há chance de se interessar por uma pessoa séria, madura e responsável. Fase estável no romance. Declare e demonstre o que sente ao seu par.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua dá “tchauzinho” para o seu signo durante a madrugada e começa a agir em sua Casa das Posses, indicando um momento estimulante para você cuidar dos seus interesses materiais. Em paz com Saturno, a Lua revela que essa sexta-feira será positiva para as suas finanças e há possibilidade de resolver assuntos importantes hoje. Se trabalha em casa, está com tudo para agilizar seus interesses e colocar as tarefas em dia. Além disso, poderá aumentar seus ganhos com algo feito por você ou então ao negociar um bem de família. Talvez queira presentear alguém que estima ou comprar umas coisinhas para deixar seu lar mais aconchegante. Só não vale exagerar: controle os gastos. A Lua aumenta o desejo de encontrar um amor para chamar de seu. Se já tem um par, mostre o quanto valoriza sua cara-metade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sextou com as bênçãos astrais da Lua, que ingressa em seu signo um pouco antes de o dia raiar, trazendo muitas promessas para o seu fim de semana. Ao te fazer companhia, a Lua vai realçar seu lado sensível, dedicado e afetuoso, além de fortalecer o seu sexto sentido. Ela também sorri para Saturno pela manhã, sinal de que você vai mostrar uma postura mais séria e centrada no trabalho. Talvez a energia de Saturno contenha um pouco seu entusiasmo sagitariano e você pode querer refletir melhor antes de dar uma ideia ou opinião. Desta forma, mostrará maturidade, ganhará pontos com os chefes e pode até ser referência para dar conselhos. Na paquera, há tendência de conversar bastante para conhecer bem o crush. Diálogo sincero e revelação de desejos vão deixar você em conexão total com a pessoa amada.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Hoje a Lua está de mudança e ingressa em seu inferno astral, o que pode trazer algumas incertezas e deixar seu comportamento mais contido do que o normal. Vai ser bom mesmo ficar na sua, já que nem todos podem merecer a sua confiança, sobretudo nas relações profissionais. Portanto, evite comentar seus projetos e cumpra seu trabalho com discrição. Em compensação, a Lua troca excelentes vibrações com Saturno, seu planeta regente, indicando um bom dia para repensar seus gastos e refletir sobre as despesas que pode reduzir para fazer sobrar uma graninha no fim do mês. Nos assuntos sentimentais, seu coração pode bater mais rápido por uma pessoa que já é comprometida. Na união, saberá reconhecer o valor par, o que deve reforçar o astral de entrosamento a dois.





Aquário - 21/01 a 19/02





As amizades estarão no centro das suas atenções hoje, especialmente aquelas relações mais antigas, que têm mais valor para você. Quem garante é a Lua sagitariana, que também vai destacar seu lado espontâneo, otimista e extrovertido, facilitando e favorecendo seus contatos sociais. Ela ainda influenciará o astral da vida profissional, já que vai trocar boas energias com Saturno. No trabalho, talvez precise de mais liberdade para fazer as tarefas e buscar as suas metas. Mas não te faltará persistência para perseguir seus ideais e alcançar o que pretende. No amor, quem está livre pode preferir continuar sem compromisso para poder curtir a vida e entrar em contato com diferentes turmas. Quem já vive uma relação estável vai investir ainda mais no companheirismo.



Peixes - 20/02 a 20/03





Suas ambições ganham apoio das estrelas e o momento é ideal para voltar suas forças e energias para as demandas profissionais. A Lua ingressa em sua 10ª Casa e revela que é hora de se dedicar mais às metas na carreira, batalhando com confiança para conquistar seus objetivos. Saturno também vai pesar no seu astral e avisa que talvez você prefira cumprir as tarefas sem muita interferência ou participação de outras pessoas. Se não houver necessidade de depender dos colegas, conseguirá focar melhor no serviço e pode ter mais flexibilidade para fazer as coisas no seu ritmo. Na paixão, há chance de se envolver com alguém do trabalho e é provável que queira manter a relação em segredo. Na união, procure envolver mais o par nos seus planos e projetos. Quanto mais cumplicidade e companheirismo tiverem, melhor o romance vai ficar.