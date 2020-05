HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04





A Superlua brilha no céu desta quinta-feira a partir das 7h46, trazendo energias poderosas para você ir atrás dos seus interesses e implantar um novo projeto em sua vida. O cenário é favorável para as suas finanças e podem surgir ótimas ideias para atrair um dinheirinho: use a criatividade e busque novas formas de ampliar sua renda. Mercúrio, em ângulo harmônico com Netuno, fortalece seu tino para negociar, sua comunicação intuitiva e seu lado estrategista. A fase também será positiva para promover mudanças e resolver de uma vez por todas um problema que anda tirando o seu sono. No campo sentimental, a Lua realça a sua sensualidade e promete turbinar paqueras e união. Atração irresistível por alguém da turma. Desejos ardentes: ouse, inove e surpreenda o par.





Touro - 21/04 a 20/05





Mercúrio prossegue em seu signo e hoje forma sextil exato com Netuno, dando carta branca para você realizar seus sonhos e ideais. Essa influência astral positiva promete facilitar a sua comunicação, além de revelar que a sua mente deve ficar cheia de ideias e projetos para o futuro. A Superlua em sua Casa 7 diz que é hora de buscar apoio de pessoas da sua confiança para cumprir compromissos profissionais e colocar alguns dos seus planos em prática. Sociedade está favorecida, mas converse sobre todos os detalhes e coloque as condições no papel. Romance com alguém da turma ou do trabalho recebe boas vibrações. Na relação a dois, a união ganhará mais força, só que um atrito entre a Lua e Marte nesta noite pode trazer tensões. Converse numa boa, sem brigar.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se é de energia e ânimo que você precisa para colocar seus planos em ação, a Superlua vai jogar no seu time e enviará um baita incentivo para suas batalhas diárias. Ela começa a brilhar no céu a partir das 7h46 e promete elevar sua vitalidade física – os cuidados com a saúde vão surtir resultados positivos. A fase será repleta de estímulos para o seu bem-estar e você vai contar com disposição para tudo. Hoje não deve faltar disciplina para trabalhar e cumprir seus compromissos. Agora, ouça o recado de Netuno e aja com discrição: só convém revelar seus planos para um chefe ou alguém capaz de ajudar. Cuidado com trapaças e quebras de confiança no período da tarde. Na paquera, colegas e pessoas conhecidas terão mais chance de ganhar seu coração. No romance, mostre que está ao lado de quem ama para o que der e vier.





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua é seu astro regente e também sua maior aliada nesta quinta-feira. Além de circular no ponto mais positivo do seu Horóscopo, ela ingressa na fase Cheia no período da manhã e atinge o pico de energia plena, blindando seu signo e seu astral. Você terá muita criatividade e facilidade para aprender coisas novas no trabalho e em suas atividades. Vai sentir satisfação com os resultados dos seus feitos. Também pode se entusiasmar com um curso ou aprender muito com alguém mais experiente. Período de sorte em jogos e sorteios: faça uma fezinha. Na paixão, as estrelas realçam seu charme e contam que você pode atrair pretendentes até mesmo sem querer. Há possibilidade de receber um pedido de namoro de alguém da turma, ainda que seja através de mensagem ou telefonema. Na vida a dois, clima romântico e sedutor com seu bem. Ouse no sexo.





Leão - 22/07 a 22/08





Mercúrio forma excelente aspecto com Netuno, favorecendo seus interesses profissionais e financeiros. É o momento de centrar forças em seus talentos e batalhar por suas metas, especialmente as mais ambiciosas. O céu também indica uma fase de mudanças no trabalho: preste atenção nas oportunidades que podem surgir e avalie o que pode ser mais vantajoso para sua carreira. Se explorar sua experiência e seus dons, tem tudo para brilhar. Mas o período tende a ser bem agitado em família e sua missão hoje será semear o entendimento: procure promover o diálogo e a reconciliação. Nos assuntos do coração, influência de parente pode ser útil para se aproximar de alguém ou se dar bem numa conquista. Já se tem um par, não deixe a família interferir demais na relação de vocês. Lua e Marte vão incendiar os desejos a dois, só alertam que será preciso controlar as reações para não brigar: evite discussões.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Superlua Cheia brilha intensamente a partir das 7h46 e revela que o momento é dos mais benéficos para o seu signo ampliar os contatos e os conhecimentos. Sua capacidade de expressão e sagacidade estão no auge e, com esses e outros dons, você tem tudo para se destacar. Use e abuse da sua simpatia, inteligência e ideias engenhosas nesta quinta. Momento indicado para interagir mais com colegas e pessoas experientes, estimulando a troca de opiniões. Pode aprender coisas novas e se aperfeiçoar no que faz. Siga o exemplo de quem já se deu bem, mas você também vai inspirar os outros, já que terá muita criatividade e boa lábia. Só não dê espaço para fofocas, principalmente à noite. Papos animados vão esquentar o clima na paquera. Boa sintonia no romance. Converse e namore bastante.







Libra - 23/09 a 22/10





As preocupações com grana estão afetando seu sossego ou tirando o seu sono? Então ouça os recados da Lua Cheia, que a partir de hoje passa a iluminar sua Casa do Dinheiro, clareando e fertilizando suas ideias para arranjar soluções e alternativas. Fixe a mente naquilo que mais deseja e encontrará o melhor caminho para seguir. O dia também será favorável para promover mudanças importantes e tornar o seu trabalho mais prazeroso. Se quer comercializar algo online, não perca a chance de divulgar sua atividade. Pode aumentar seus ganhos, seja no que já faz, em um segundo emprego ou com algo feito em casa nas horas vagas. Marte revela que seu poder de sedução anda incrível e a paixão vai rondar você. Mas aventuras não vão satisfazer: busque algo sério. A dois, só precisa controlar o ciúme e curtir mais o seu romance.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A protagonista do céu neste dia é a Lua, que ingressa hoje cedo na fase Cheia e promete empoderar o seu signo. Além de te fazer companhia, ela fica em sintonia com Netuno e Plutão, realçando as principais qualidades escorpianas das quais você tanto se orgulha. E tem mais: hoje os astros darão uma força especial para os relacionamentos em geral. Aposte na simpatia e no bom humor para trabalhar em equipe e fazer bons acordos. Porém, há sinal de tensões em casa no período da noite, por isso, controle suas reações. Na paquera, basta usar o seu charme natural nas redes sociais para impressionar o crush. O romance terá doses extras de carinho, romantismo e diálogo. Só não dê margem para discussões, valeu?







Sagitário - 22/11 a 21/12





O astral desta quinta poderia ser pouco animador para o seu signo, visto que a Lua percorre seu inferno astral. Acontece que ela entra na fase Cheia no começo da manhã e em seguida vai trocar bons aspectos com Netuno e Plutão, incentivando sua boa vontade, capacidade de superação e seu lado perceptivo. Ouça sua intuição e poderá resolver algumas questões de casa e família logo cedo. No trabalho, é o momento de ficar no seu canto e se concentrar bem para cumprir rapidamente as tarefas. À tarde, Mercúrio briga com a Lua e alerta que não vai ser fácil evitar atritos, mas faça tudo para ficar longe de fofocas, ok? Nos assuntos do coração, quem está livre talvez não queira se envolver com ninguém, ou pode manter um romance às escondidas. Na união, cresce o desejo de se envolver mais nos projetos do par.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Receba as energias vigorosas vindas da Superlua de braços abertos, pois elas vão enviar poderosos estímulos para você realizar seus sonhos e ideais. Em harmonia com Plutão e Netuno, a Lua Cheia fortalece seu jeito batalhador, focado e inspirado. A criatividade será uma importante aliada do seu signo hoje e deve beneficiar todos os setores do seu Horóscopo. Terá ótimas ideias para agilizar o trabalho, resolver conflitos, ganhar dinheiro e garantir um futuro melhor. Vale até arriscar a sorte em uma fezinha! Papos descontraídos vão animar as paqueras e uma amizade tem chance de virar namoro. Na vida a dois, faça o possível para não exagerar nas cobranças nem brigar por ciúme. Parceria e companheirismo são as ordens do dia para tudo fluir bem no romance.





Aquário - 21/01 a 19/02





Brilhando soberana no Meio-Céu do seu Horóscopo, a Lua Cheia manda as melhores vibrações para o seu signo se destacar, mostrar competências e obter reconhecimento. O sinal está aberto para você pode transformar um passatempo em negócio e ganhar dinheiro sem sair de casa. Ou pode mergulhar na carreira e batalhar por melhorias no emprego – os superiores estarão atentos ao seu desempenho, mesmo que neste momento esteja trabalhando em home office. É uma fase de realizações, portanto, faça a sua parte e ouça também as dicas da sua família. No amor, seu coração pode estar carente, mas você vai escolher a dedo seus pretendentes. No romance, talvez precise de mais segurança e confiança. À noite, a Lua se desentende com Marte, que segue em seu signo, recomendando cuidado com discussões e reações intempestivas. Pegue mais leve e segure a rebeldia!



Peixes - 20/02 a 20/03





Se depender das energias poderosas que vão chegar da Lua, seu signo tem tudo para sair do marasmo, sacudir a poeira e progredir a olhos vistos. A Lua entra hoje na fase Cheia em sua 9ª Casa e promete um belo estímulo para as suas esperanças. Sua fé se fortalece, seus ideais retomam o impulso e você pode ter muito a ganhar, ainda mais se investir em novas experiências. Cursos e treinamentos serão fundamentais para o seu crescimento, por isso, não perca a chance de pegar firme nos estudos, aprender coisas diferentes e se aperfeiçoar. Contato com alguém que está longe pode trazer ânimo e muita alegria ao seu coração. Na paquera, puxe papo para descobrir se você e o crush realmente combinam. Na vida a dois, a sintonia deve aumentar, ainda mais se você e seu love puderem conversar e traçar planos juntos.