HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (4)

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua ingressa hoje em sua 7ª Casa Astral e troca ótimas energias com os astros, estimulando suas parcerias e alianças, inclusive na vida profissional. Trabalhar em equipe será uma ótima opção: faça a sua parte e incentive a cooperação entre os colegas. Você também pode receber ajuda alheia e agilizar várias atividades com apoio de quem tem interesses parecidos com os seus. Nas finanças, as coisas podem melhorar para o seu bolso no fim do dia. Mas Vênus e Netuno alertam que convém ter cuidado para não abrir seu coração para as pessoas erradas. Por mais que queira desabafar, fuja de gente falsiane e fofoqueira. No amor, guarde sigilo sobre os seus sentimentos. Você estará em busca de lealdade, confiança e segurança. Só não vale exagerar nas cobranças e no ciúme, ok?





Touro - 21/04 a 20/05





Se depender da Lua, a semana já começa positiva para o seu lado e o assunto mais privilegiado pelas vibrações astrais será a sua saúde. Sua vitalidade cresce e não vai faltar energia para fazer tudo o que pretende hoje. Sinal verde para cuidar da aparência e realçar sua beleza. Você vai esbanjar disposição no trabalho e terá garra de sobra para batalhar pelos seus objetivos mais ambiciosos. Só convém ficar de antena ligada nos avisos de Vênus e Netuno, que aconselham a ter cuidado para não desequilibrar suas finanças na tentativa de ajudar os amigos: apoie como puder, mas sem se prejudicar. Na paixão, é hora de caprichar no visual, valorizar seus encantos e mostrar toda sua sensualidade na conquista ou no romance. Boas conversas com seu amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Grandes novidades chegam da Lua, que começa a brilhar em seu paraíso astral, realçando sua criatividade e seus talentos naturais. Você terá ideias inspiradas e pode começar algo que promete muita satisfação. Mas alguns contratempos podem surgir e quem avisa é Vênus, que segue em seu signo e briga com Netuno. É possível que nem tudo saia como você planejou, sobretudo se as expectativas forem altas demais. Não se deixe abater: confie no seu taco e siga em frente. Reserve um tempo para cuidar da sua aparência e autoestima. Vai querer estar irresistível nas selfies e mostrar seu charme para impressionar o crush. Pode conhecer alguém interessante hoje. Se o namoro é secreto, mantenha a discrição. No romance, é hora de soltar sua imaginação na intimidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





A vida familiar é um dos pilares do seu signo e ganha ainda mais importância neste momento por causa da presença da Lua em sua 4ª Casa Astral. Você pode começar a semana com uma grata surpresa no lar ou então resolver de uma vez um assunto que te preocupa. Pode ter alguma mudança no emprego ou conquistar mais estabilidade no trabalho. Estudos ou tarefas difíceis vão exigir muita concentração, procure se isolar num cantinho tranquilo para dar conta do recado. Encontro virtual com amigos promete bons papos e muita alegria. Pode até render uma paquera promissora nas redes sociais, mas aja com clareza. Vênus força quadratura exata com Netuno e indica risco de mal-entendidos na paixão. Se tem uma relação firme, reforce o clima de confiança. Entre quatro paredes, é hora de apimentar as transas.





Leão - 22/07 a 22/08





Semana nova chegando com mudanças da Lua, que ingressa em Libra durante a madrugada e promete estimular seu lado comunicativo, versátil e sociável. Sol e Mercúrio alertam que há risco de se deparar com contratempos em uma amizade ou parceria profissional, mas nada que uma boa conversa não possa resolver, ainda mais se for uma relação sólida e madura. Trocar ideias com colegas pode render soluções criativas e inteligentes no trabalho. Bom momento para negociar com pessoas que partilham algum interesse com você. No amor, as estrelas revelam que seu charme estará tinindo, só que seu comportamento tende a ficar mais exigente: pensará muito antes de fazer escolhas. No romance, período indicado para falar do futuro e construir planos com seu bem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Assuntos relativos à carreira, metas e finanças podem disputar a sua atenção nesta segunda. Como a Lua migra para sua Casa da Fortuna, a fase pode ser rentável para o seu bolso, então, fique de antena ligada nas oportunidades e trabalhe duro para aumentar seus ganhos. É hora de cuidar dos seus interesses materiais, só tenha cautela para não deixar a pessoa amada em segundo plano. Vênus se desentende com Netuno e recomenda um pouco mais de atenção com os assuntos do coração. Se está só, há chance de conhecer alguém capaz de mexer com os seus sentidos, mas evite criar expectativas que não condizem com a realidade. À noite, escapar um pouco da rotina deve fazer bem ao seu romance. Então, que tal inventar uma atividade diferente para animar o relacionamento com seu love?







Libra - 23/09 a 22/10





Ótimas notícias chegam da Lua, que deixa seu inferno astral e começa a brilhar em seu signo durante a madrugada. Além de estar em sua companhia, a Lua vai ficar em sintonia com Saturno, realçando seu lado batalhador, responsável e focado. Alguns compromissos de trabalho e tarefas de rotina podem não ser muito estimulantes ao longo do dia, mas você vai dar a volta por cima, ainda mais se descobrir novas formas de fazer as atividades de sempre. Bom momento para investir nos estudos e começar um curso online para abrir novos horizontes em sua carreira. Na paquera, seu jeitinho encantador pode chamar a atenção de uma pessoa disputada e experiente. Se depender de sua sensualidade e poder de atração, o sexo e o romance vão ferver.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mudanças rolam no céu e pressionam o seu astral, principalmente as que envolvem a Lua. Ela começa agir em sua 12ª Casa e deixa seu comportamento mais contido, fechado e ressabiado. Nem tudo pode fluir de acordo com os seus planos e Vênus reafirma essa tendência: em conflito com Netuno, o astro revela que não convém confiar muito nas aparências, pois há risco de enganos. Se tem vontade de repaginar o visual, vá devagar e pense bem antes de mudar algo. Cuide com pulso firme do seu dinheiro e não conte muito com a sorte. Por outro lado, a fase pode ser promissora para quem trabalha em casa, com parentes ou produtos domésticos. A noite promete ótimas vibrações para sua vida amorosa, seja para iniciar um namoro ou falar em compromisso. União firme e forte.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O Sol se aproxima de Mercúrio no setor da saúde em seu Horóscopo, colocando os cuidados com o organismo entre as suas prioridades. Porém, o dia pode começar tenso em casa e você precisará se valer do seu jogo de cintura para não entrar em atrito com quem convive. Se trabalha com parentes, convém dobrar a paciência e controlar a franqueza do seu signo para não acirrar possíveis conflitos. Vença os desafios com diálogo e maturidade. Em contrapartida, a Lua vai jogar no seu time e promete realçar seus dons criativos. Troca de ideias e experiências pode render boas soluções no serviço e também proporcionar oportunidades para dar bons conselhos aos amigos. Na paquera, sintonia com colega tende a crescer, revelar sentimentos novos e abrir caminho para a conquista. No romance, é hora de valorizar a harmonia com sua cara-metade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Se depender das estrelas, seu signo já começa a semana com o pé direito, cheio de planos e ambições. Com a Lua ativa em sua 10ª Casa, não vai faltar disposição para defender seus propósitos e conseguir o que pretende. O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será um ótimo estímulo para investir na carreira e mostrar seus talentos no trabalho. O céu só pede cuidado com fofocas e mal-entendidos: Vênus briga com Netuno e essa influência pode afetar seus contatos e suas conversas. Certifique-se de que foi bem compreendido(a) e evite comentar a respeito de coisas que não tem absoluta certeza. Período promissor nas paqueras e no romance. Use e abuse do seu charme e simpatia para envolver o crush. A dois, bom momento para declarar seu amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Vênus aumenta sua sorte para ganhar dinheiro, mas Netuno alerta que você deve pode ter dificuldade para investir e guardar sua grana. Cuidado com falsas promoções, parcelas a perder de vista e cartão de crédito: gaste com sabedoria e procure ter uma reserva para emergências. Hoje a Lua muda para um setor favorável do seu Horóscopo, incentivando seu aperfeiçoamento e seus aprendizados. Período indicado para começar novas atividades e investir nos estudos, principalmente pela internet. Cursos online e treinamentos serão bem-vindos e vão beneficiar a sua carreira. Sintonia deliciosa com a família. Paquera nas redes sociais pode perder espaço para um programinha caseiro com as pessoas que estima. Na vida a dois, afinidades em destaque com o mozão.



Peixes - 20/02 a 20/03





Lua e Saturno abrem o dia e a semana em harmonia, enviando boas vibrações para os seus interesses financeiros e profissionais. Você saberá negociar, terá a noção exata do que precisa priorizar e do que deve colocar em segundo plano neste momento. No trabalho, cresce o anseio por estabilidade e sua capacidade de concentração vai te favorecer. Pode ser um bom momento para colocar planos em ação. Mas Vênus fica em atrito com Netuno e alerta: evite se aborrecer com parentes por qualquer besteira ou comentário. Não leve nada para o lado pessoal. Na paixão, encontros e bate-papos online prometem animar a sua noite. Puxe papo com quem paquera e converse bastante para conhecer melhor o crush. Bom diálogo também no romance: aproveite para falar o que tem vontade.