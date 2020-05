HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (28)

Áries - 21/03 a 20/04





Lua e Vênus fecham na parceria, emanam energias maravilhosas, abençoam seu astral e prometem um dia perfeito sem defeitos. Seu entusiasmo será contagiante e tudo indica que fará até as tarefas mais chatas parecerem fáceis. Seu lado gentil, prestativo e atencioso vai falar mais alto, incentivando a cooperação e a integração com quem se relaciona. Só precisa ter cuidado para não se distrair com fofocas e conversas bobas. Agora, a grande novidade de hoje vem de Mercúrio, que ingressa em sua Casa 4 e traz muitos estímulos para o seu lar. Você terá habilidade de sobra para dialogar com a família e resolver qualquer pendência sem falar seus idiomas favorito, o gritânico e o berrânico. Trabalhar em casa será mais produtivo e os frutos da sua dedicação vão aparecer. Sucesso garantido nas paqueras: é só puxar papo e jogar charme para impressionar o crush, ainda mais nas redes sociais. Na união, fase romântica e carinhosa, propícia para abrir o coração e conversar sobre os mais diversos assuntos com o mozão.





Touro - 21/04 a 20/05





Boas novas chegam de Mercúrio, regente do seu paraíso astral, que começa a brilhar nos graus cancerianos, empoderando sua comunicação, inteligência e energia mental. Sua maneira de se expressar ficará mais receptiva, carinhosa e você vai atrair a simpatia alheia com facilidade. Se lida com trocas, compras, vendas, encomendas, deve receber um bom impulso. A fada sensata da Lua destaca sua vida doméstica e revela que os assuntos familiares serão prioridade hoje, sobretudo os que envolverem dinheiro. Você pode descobrir formas de lucrar com algo feito em casa, então, confie no seu bom gosto, na sua criatividade e taca-le pau nesse carrinho, Marcos! Na paixão, vai mostrar um estilo mais extrovertido e terá boa lábia para conquistar - deixe claro o que procura. Na vida a dois, ótima sintonia e conversas animadas com o par, especialmente a partir da tarde.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A Lua segue seu rolê livre, leve e solta em sua Casa 3 e ainda faz aspecto maravigold com Vênus, sinal de que criatividade, simpatia e boa lábia serão seus trunfos para brilhar e alcançar seus ideais. Palavras e atitudes gentis vão facilitar os relacionamentos, o trabalho e os acordos em geral. Cuidados com a beleza protegidos no período da manhã. Agora, a maior surpresa desta quinta chega de Mercúrio, que muda para o setor financeiro do seu Horóscopo. O astro da comunicação e do comércio deixa seu instinto para negociar e empreender muito mais afiado. Você pode ter ótimas ideias para ganhar dinheiro e aumentar seus ganhos, inclusive com coisas feitas em casa. No lado amoroso, puxe papo com o crush e mostre como sabe encantar e envolver. Mas se quer algo sério, deixe isso bem claro. Momento de pura harmonia com seu bem.





Câncer - 21/06 a 21/07





Ganhar dinheiro continuará entre os seus principais interesses nesta quinta e quem garante é a Lua, que dá um rolê em sua Casa da Fortuna e ainda troca ótimas energias com Vênus na parte da manhã. Sua intuição, que já é forte, estará ainda mais poderosa e pode te indicar caminhos prósperos. O momento é oportuno para você refletir sobre o que pode e deve fazer para equilibrar as finanças. Mas a maior notícia de hoje vem de Mercúrio, que ingressa em seu signo e promete um período mais estimulante em sua vida. Sua criatividade e comunicação assertiva virão à tona, suas habilidades manuais vão brilhar e a agilidade de raciocínio será sua maior aliada. Até no amor o reizinho Mercúrio vai te favorecer, incentivando você a se declarar na paquera ou a conversar com sua alma gêmea sobre tudo, inclusive aquelas questões mais delicadas. O diálogo será o grande trunfo do romance!





Leão - 22/07 a 22/08





Leão, meu cristalzinho, você não merece palmas, merece o Tocantins inteiro! Hoje a Lua dá um rolê em seu signo e faz ângulo superpositivo com Vênus, enviando muita luz e energia para o seu signo. Essa influência virá de encomenda para você realizar objetivos e agrupar pessoas em torno de interesses em comum, principalmente nos contatos virtuais. Sua simpatia e carisma estão topzera hoje e vai ser fácil exercer sua liderança. Há chance de fazer boas parcerias e vai contar com apoio dos amigos, ainda que nem todos possam ajudar. Todavia, Mercúrio ingressa em seu inferno astral e alerta que não convém revelar seus planos e projetos a qualquer um para não fazer papel de trouxa. Aja com mais discrição e abra os olhos com gente falsiane que já passou a perna nos outros. No lado amoroso, fará sucesso com seu jeito pop e seducente: pode conhecer gente bacana, ganhar muitos likes nas redes sociais e fascinar o crush. Na vida a dois, é hora de conversar e se abrir mais com o par. Não hesite para revelar seus segredos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Vênus fica em sintonia com a Lua e traz estímulos para focar em seus interesses íntimos, reabastecer suas energias e investir em seu amor próprio. Cuidar da beleza fará muito bem à sua autoestima, então, reserve um tempinho para dar um up no visual. No trabalho, seu lado prestativo e gentil virá à tona e cooperar será a sua política. Só não deixe isso comprometer o seu rendimento: cumpra suas tarefas antes de ajudar os outros. Agora, a grande novidade desse período chega de Mercúrio, seu planeta regente. Agindo em sua Casa 11 a partir de hoje, o astro fortalece seus ideais, suas esperanças e promete mais proteção para as suas amizades. Você pode conhecer muita gente interessante, vai curtir alegrias nos contatos com amigos e fará sucesso nas redes sociais, atraindo admiradores e paqueras. A dois, não esconda seus planos do par: é hora de conversar mais sobre o futuro.





Libra - 23/09 a 22/10





Hoje a Lua leonina inspira seu signo a transformar sonhos e realidade e também troca vibrações superpositivas com Vênus, seu astro regente. Isso significa que seus caminhos se abrem e ideais que você vem acalentando nos últimos tempos recebem o reforço do céu. É pra glorificar de pé! O período é benéfico para focar em seus interesses e há boas chances de firmar alianças importantes para os seus projetos. Conte com os amigos e siga o exemplo de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Agora, a maior boa nova vem de Mercúrio, nosso reizinho, que migra para sua Casa10 mandando poderosos estímulos para sua carreira. É hora de explorar sua criatividade e aperfeiçoar seus conhecimentos para progredir e sobressair profissionalmente. No campo amoroso, sintonia com alguém da turma pode despertar sentimentos mais fortes em seu coração. Na vida a dois, bom dia para centrar forças nas esperanças que cultiva com seu love.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Dia propício para você se concentrar em suas metas e investir toda sua energia na carreira. Se quer dar um salto de qualidade no que faz, aproveite o incentivo da Lua e confie em suas potencialidades. Em ângulo harmônico com Vênus no período da manhã, a força lunar habilita sua competência e revela que é hora de mergulhar mais fundo em seus interesses para provar seu valor. Pode obter mais produtividade e rendimento, inclusive financeiro. Outro aliado importante hoje é o reizinho Mercúrio, que ingressa em sua Casa 9, incentivando a ampliar seus horizontes através de estudos, cursos online e outras coisas que possam contribuir com o seu crescimento. No amor, você vai esbanjar sensualidade, mas tende a se mostrar mais exigente para escolher seus pretendentes. Quem já achou sua cara-metade tem mais é que se valer do clima de entrosamento e companheirismo que reina na união. Muita seducência na intimidade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, cursos, treinamentos, tutoriais, palestras e estudos continuam favorecidos, por isso, agarre as oportunidades e aprenda tudo que puder para impulsionar o seu progresso. O aviso é da Lua leonina, que hoje também troca likes com Vênus e dá sinal verde para suas parcerias, seja no âmbito pessoal ou profissional. Trabalhar em equipe pode ser bem positivo no emprego: interaja mais com os colegas e troque experiências que podem ser úteis à produtividade de todos. Mas atenta: é pra interagir sobre assuntos do trabalho e não pra falar mal dos outros, viu? Hoje nosso reizinho Mercúrio traz grandes novidades e migra para sua Casa 8, destacando seu tino para negociar e lidar com os interesses financeiros. O astro da comunicação também dará voz aos seus desejos e colocará em evidência o lado sensuellen do seu signo. Seu poder de seducência deve aumentar na paixão e você saberá direitinho o que dizer para envolver o crush. Valorize as afinidades no romance. Terá ideias incríveis para apimentar o sexo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Se depender das estrelas, essa quinta-feira terá um total de zero defeitos pegar firme em suas atividades e ver o seu trabalho render. Lua e Vênus darão carta branca para focar nas responsabilidades, fazer bom uso do seu tempo e se concentrar em todas as tarefas que precisam de conclusão. Não vai faltar disposição para colocar os deveres em dia e terminar tudo que estiver pendente. Na saúde, é um bom momento para mudar alguns hábitos e também caprichar na sua imagem: se quer repaginar o visual, a hora é agora. Outra influência de peso hoje chega de Mercúrio, que migra para o lado oposto do seu Horóscopo, incentivando suas relações e alianças. Pode firmar uma sociedade ou parceria importante e fazer seus interesses andarem. Se depender de charme e sensualidade, seu sucesso nas paqueras e no romance já está garantido. Pode falar em compromisso ou ter conversas esclarecedoras com seu amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Seu signo recebe sinal verde de Vênus para se dedicar ao que mais gosta e transformar essa quinta-feira em um dia prazeroso. Além de dar um rolê no setor mais positivo do seu Horóscopo, o planeta do amor e do dinheiro troca excelentes vibes com a Lua, indicando um período oportuno para somar forças com quem tem interesses e afinidades. Parcerias e sociedades contam com bons estímulos e você deve usar todo seu carisma para conseguir bons resultados. Também é uma fase de sorte e talvez valha a pena fazer uma fezinha. Hoje Mercúrio entra em sua Casa 6, fortalecendo sua saúde e impulsionando sua comunicação no trabalho. Sua criatividade será ainda maior à tarde e te ajudará a agilizar as tarefas. Os assuntos do coração podem surpreender e agradar: caia na conversa com o crush e mostre seus encantos. É tempo de revelar seu lado mais romântico e carinhoso ao mozão.



Peixes - 20/02 a 20/03





O trabalho deve caminhar sem muitas novidades nas primeiras horas do dia, mas as coisas mudam e melhoram no meio da manhã, quando a Lua troca likes com Vênus e envia ótimas energias para o seu signo. Seus interesses vão fluir bem, sua energia física e mental ficará no auge e seu rendimento vai surpreender, ainda mais se trabalhar em seu cantinho. Assuntos de casa e família podem exigir a sua atenção e algumas providências, mas você dará conta de tudo. Boas novas chegam de Mercúrio, que migra hoje para sua Casa 5, potencializando sua sorte e criatividade. Seus talentos vão brilhar à tarde, sinal de ainda mais sucesso no que faz. Aguarde novidades na paquera: pode fazer ou receber uma declaração de amor. No romance, período de sintonia e diálogo aberto com o par. Bons papos vão blindar e oxigenar a relação com sua alma gêmea.