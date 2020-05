HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (22)

Áries - 21/03 a 20/04





Hoje os astros estão num fervo só no céu e a boa notícia é que eles vão conspirar a seu favor, a começar pela Lua que ingressa hoje em sua Casa 3 e na fase Nova, estimulando o seu poder de comunicação e sua versatilidade. Você saberá direitinho o que dizer para defender suas ideias e convencer as pessoas. Estimule o diálogo, opine mais no trabalho e explore a sua boa lábia para se destacar profissionalmente. O Sol também vai jogar no seu time e forma aspecto poderoso com Saturno, favorecendo a longevidade dos seus ideais e trazendo ótimas chances de realizar objetivos importantes. Nos assuntos do coração, a dica é multiplicar seus contatinhos e suas conversas: puxe papo nas redes sociais, mande solicitação de amizade, troque likes e interaja bastante: esse será o caminho para atrair crushs. No romance, diga o que quer e o que sente. Isso só vai fortalecer sua vida amorosa.





Touro - 21/04 a 20/05





Sextou e tudo indica que hoje os humilhados serão exaltados! Pois é, meus consagrados! O céu anuncia uma ótima fase para você ganhar dinheiro e o recado mais claro vem da Lua, que hoje começa a dar um rolê em sua Casa da Fortuna e ingressa na fase Nova. Toda amorzinho com vários astros, ela vai acentuar a sua habilidade para negociar e lidar com os interesses materiais. Momento pra lá de indicado para explorar seu tino comercial e mostrar o quanto pode conquistar com as habilidades do seu signo. Converse com as pessoas, descubra algo que elas precisam no dia a dia, ofereça soluções e canalize as informações para algo que possa ser lucrativo: aposte em sua criatividade e seu bom gosto. Sol e Saturno fecham na parceria, formam um belo trígono e prometem um período mais próspero no emprego. É pra glorificar de pé! No amor, você vai querer segurança. Se está só, procure alguém que queira uma relação duradoura e fuja de embustes. No romance, valorize a união e não abuse das cobranças.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sextou e eu preciso dizer que você é privilegiado, sim! As estrelas vão brilhar especialmente para você e a sorte vai soprar em sua direção. A Lua ingressa em seu signo, soma energias com o Sol e muda para a fase Nova, indicando caminhos mais prósperos e iluminados. O momento é perfeito sem defeitos para investir em seus talentos e explorar suas qualidades geminianas para conseguir o que deseja. Versatilidade, boa lábia, criatividade e alto-astral vão favorecer todos os setores da sua vida, então, confie no seu taco ao tomar decisões e iniciativas. Pra frente é que se anda e as coisas devem caminhar do jeitinho que você espera. Pode ter bons resultados em um concurso ou assunto relacionado com Justiça. Esbanjando em charme e simpatia, você só ficará sem um amor se quiser, portanto, não pense duas vezes para investir na conquista. No romance, não faltarão diálogo e boa sintonia com o par. Clima sedutor na intimidade. Eu ouvi um amém?





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, o céu hoje está positivo pra todo mundo. Mas, como diria sua mãe, você não é todo mundo! Alguns astros vão infernizar o seu signo e convém ficar de antena ligada para não cair em armadilhas e trapaças. A Lua engrossa o time e reforça o alerta, já que ingressa em sua 12ª Casa, mas ela faz bons aspectos no céu e também vai mudar para a fase Nova no período da tarde, fortalecendo a sua percepção e a sua fé. No trabalho, a recomendação é manter seus planos em sigilo por enquanto e mexer seus pauzinhos discretamente para conseguir o que quer. Sol e Saturno formam ótimo aspecto e revelam: alguém mais experiente e que não quer aparecer pode te dar uma valiosa ajuda. Nos assuntos sentimentais, as coisas devem fluir com uma aura de mistério e sedução. Uma atração proibida ou secreta pode balançar seu coração pra valer. Só tenha cuidado com as más línguas e com gente falsiane. Para quem já tem par, é hora de alimentar os laços de confiança na vida a dois.





Leão - 22/07 a 22/08





O céu estimula as parcerias e você pode conseguir o apoio de muita gente importante para os seus projetos. O recado vem do Sol e de Saturno, que fecham na parceria e formam aspecto exato e positivo, anunciando um bom momento para o seu signo somar forças com quem convive ou trabalha. Alie-se a pessoas de confiança, especialmente as mais responsáveis e experientes, para alcançar suas metas e conquistar seu espaço na carreira. Hoje a Lua também traz novidades incríveis, ingressa em sua Casa 11 e entra na fase Nova à tarde, impulsionando seus sonhos e ideais. Suas relações de amizade ficam fortalecidas e você pode ter boas novas nos seus contatos sociais, ainda mais na internet. O incentivo lunar deve se estender para os assuntos do coração e a sintonia com alguém da turma pode render algo mais que amizade. Pode isso, Arnaldo? A regra é clara, meus consagrados, pode sim! Sinal verde para o romance, mesmo a distância. União firme e forte: aproveite para traçar planos com sua cara-metade.





Virgem - 23/08 a 22/09





A frase você que lute nunca fez tanto sentido para você como hoje! Mas se depender do incentivo dos astros, você vai lutar ainda mais pelos seus objetivos e não economizará empenho para garantir o espaço e reconhecimento que merece. Hoje a Lua migra para o ponto mais alto do seu Horóscopo e ingressa na fase Nova, dando o estímulo de que precisa para batalhar por suas ambições. Você pode cumprir uma meta importante, ganhar elogios dos chefes e até conquistar algo que espera há tempos. É pra glorificar de pé, hein?! Sol e Saturno também jogam no seu time e prometem sucesso em suas empreitadas profissionais. A saúde fica mais protegida e sua disciplina para se cuidar vai dar ótimos resultados. Só não deixe o romance de lado: é o momento de envolver o par em seus projetos e participar mais da vida de quem ama. Na paquera, seu lado seletivo estará de plantão e tudo indica que você só dará chance a quem provar que merece seu amor: diga o que quer sem rodeios.







Libra - 23/09 a 22/10





Hoje a Lua é sua parceira e traz boas surpresas para você! Além de ingressar em Gêmeos, signo que é seu irmão astral, ela vai somar forças com o Sol no mesmo setor e mudará para a fase Nova no período da tarde, ampliando seus horizontes e incentivando seu aperfeiçoamento, principalmente nos aspectos pessoal, espiritual e cultural. Fada sensata que fala, né? O momento é propício para focar nos estudos e enriquecer seus conhecimentos, por isso, me ajude a te ajudar: não perca uma oportunidade de fazer cursos online e investir em sua evolução. Sol e Saturno também revelam um período favorável para quem planeja mudanças na rotina do lar ou do emprego. Será mais fácil se entender com parentes e por isso as tretas no grupo da família do WhatsApp terão um certo desfalque. No amor, sinal verde para conhecer gente diferente nas redes sociais e entrar em sintonia com uma pessoa que pode se tornar especial em seu coração. Na união, a ordem é buscar novos estímulos e arejar a relação: invente algo pra fazer com o par no ninho de amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





É mudança que você quer, @? Então toma! Prepare-se para um dia de transformações: o recado chega da Lua, que hoje migra para sua Casa 8, fecha na parceria com o Sol e ingressa na fase Nova no período da tarde. Mudanças tendem a ocorrer e você tem mais é que enxergar as novidades com otimismo e coragem, sem receio dos obstáculos que por ventura surgirem. Alguns desafios? Aceite que dói menos e encare como aprendizados e como oportunidades para crescer. O Sol também forma aspecto exato e harmonioso com Saturno nessa sexta, enviando bons fluidos para tratar dos interesses domésticos e familiares. Terá mais maturidade para agir e pode fazer parcerias e acordos bem vantajosos. No campo sentimental, seu charme será simplesmente irresistível: faça selfies caprichadas para ganhar muitos likes e impressionar o crush. Sucesso absoluto na conquista e na vida a dois. Com o par, o clima promete pegar fogo no sexo. Neiva do céu!







Sagitário - 22/11 a 21/12





Sextou com ótimas vibrações das estrelas e grandes promessas para o seu signo. Hoje a Lua está toda faceira dando um rolê em sua Casa 7, se aproxima do Sol e ingressa na fase Nova, trazendo muitos estímulos para sua vida e suas relações, seja no lado pessoal ou profissional. A união faz a força e você terá provas disso se decidir somar energias com os colegas para conquistar um objetivo em comum. O momento é de apostar na comunhão de interesses, mostrar empatia, investir em parcerias e trocar ideias com quem convive. Sol e Saturno recomendam a ouvir conselhos de pessoas mais experientes, pois só terá a ganhar, lucrar e aprender. Agora, uma dica: não vai ouvir conselho de quem sabe menos que você, né, minha filha? Aí não tem como te defender! No amor, é uma época favorável para iniciar um namoro sério ou buscar a sua alma gêmea: anime os contatos e as paqueras nas redes sociais. Quem já achou seu par terá um período de união, diálogo e muita segurança no romance.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua começa a dar um rolê em sua 6ª Casa, soma energias com o Sol e também ingressa na fase Nova, enviando muitos estímulos para você se cuidar e preservar seu bem-estar. Aproveite o momento para investir em hábitos saudáveis, principalmente na alimentação. Apesar de ser sexta-feira, é melhor substituir os lancho e os bons drinks por uma saladinha e muita água! Hoje o Sol também se harmoniza com Saturno, seu regente, e revela que o dia tem tudo para ser muito produtivo no trabalho e nas finanças. Além de contar com doses extras de disposição, você vai esbanjar criatividade e terá muita facilidade para atender as expectativas alheias. Tanto empenho pode até garantir uma graninha extra para o seu bolso. Seria seu sonho? À tarde, a Lua também troca likes com Saturno e reforça o bom astral para seus assuntos materiais. Na paquera, pessoas conhecidas terão mais chance de mexer com os seus sentimentos. Na união, terá prazer em auxiliar e ser útil ao seu bem.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sextou, meus consagrados! E se depender de sorte, criatividade e entusiasmo, você está com tudo e nada vai atrapalhar o seu sucesso hoje. A Lua está dando um rolê em sua Casa 5 na parte da manhã, soma forças com o Sol no setor mais positivo do seu Horóscopo e vai abrir os seus caminhos. No trabalho, é o momento de tirar proveito dos seus talentos, contagiar os colegas com seu alto-astral e apostar na simpatia para conseguir bons acordos e resultados. Se gosta de arriscar a sorte em loterias, aproveite a maré sortuda e carimbe seus palpites. Na paixão, a sexta promete ter um total de zero defeitos. Como rola uma forte concentração planetária no seu paraíso astral, você só ficará sem um amor se quiser: use e abuse do seu charme. Na vida a dois, temporada de muito carinho, romantismo e sedução com o par. É só curtir!



Peixes - 20/02 a 20/03





Os interesses domésticos ganham evidência e os astros incentivam você a se voltar mais para seu lar. A Lua começa a agir no setor familiar do seu Horóscopo, dobra energias com o Sol e entra na fase Nova, trazendo novidades para os assuntos do seu ninho. Sua casa e seus parentes terão prioridade e é um bom dia para dialogar, acertar algumas pendências e até tomar algumas decisões em conjunto com os entes queridos. No trabalho, isolar-se num canto tranquilo e se concentrar em suas atividades pode ser mais produtivo do que imagina. Sol e Saturno indicam que há possibilidade de retomar um antigo projeto. Na paixão, aquele 'oi, sumido(a)' pode pipocar na tela do seu celular e um amor do passado pode reaparecer querendo conversar. Deus me livre ou quem me dera? Consulte seu coração e avalie se vale a pena. Na relação a dois, um programinha caseiro e mais íntimo fará bem ao casal. Prepare a pipoca, a panela de brigadeiro, se aninhem numa coberta e escolham o filme! Credo, que delícia!