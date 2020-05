HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua amanhece emanando as melhores vibrações em seu signo e ainda troca excelentes vibrações com Vênus, destacando seu brilho pessoal, seu lado talentoso, sociável e otimista. Com seu poder de comunicação e habilidade para se relacionar em alta, pode ter uma manhã muito positiva e produtiva. Carisma, simpatia e bom papo podem ajudar você a conseguir tudo que quiser. É pra glorificar de pé, viu? Já à tarde, parece que o jogo virou. A Lua treta com Júpiter e Plutão, pedindo mais paciência e prudência. Convém controlar a sua impetuosidade ariana e ter jogo de cintura para resolver as coisas. Evite bater de frente com os outros, especialmente com os chefes. Já diz o ditado: 'manda quem pode e obedece quem tem juízo'. Na paixão, seu jeito seguro e decidido fará sucesso e pode render uma conquista. Puxe papo e jogue charme ao falar com o crush. Na união, respeite as diferenças com o par e resolva tudo na base do diálogo.





Touro - 21/04 a 20/05





Apesar de percorrer sua 12° Casa, a Lua já começa essa terça numa boa com os astros, dando uma força para você sair das dívidas e se livrar das preocupações. Só amorzinho com Vênus no período da manhã, a Lua recomenda a ficar de antena ligada nas oportunidades de ganhar dinheiro ou renegociar uma dívida. Só convém controlar o desejo de gastar, ainda mais com roupas e artigos de beleza. No período da tarde, nem tudo pode caminhar de acordo com os seus planos e imprevistos não estão descartados. A Lua treta com Júpiter e Plutão alertando para o risco de decepções ou conflitos com quem pensa diferente de você. Saudade de quem está longe pode apertar: faça contato! Quem está livre pode fechar o coração para balanço ou se envolver num romance secreto, mas a dica é ir devagar com o andor para não fazer papel de trouxa. Na união, não dê espaço para o sentimento de posse e reforce a confiança.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O dia vai raiar cheio de boas promessas para o seu signo e quem traz é o ótimo aspecto que a Lua promove com Vênus. Os dois astros femininos do Zodíaco duplicam sua sociabilidade, seu carisma e sua simpatia nesta terça. Isso significa que você terá facilidade para fazer amizades e saberá atrair aliados. No trabalho, busque o apoio de colegas e faça parcerias para chegar mais rápido aos seus objetivos. No entanto, a tarde será tensa por causa do atrito da Lua com Júpiter e Plutão. Pode se decepcionar com alguém querido ou até romper uma relação: tente relevar. Se você não guarda nem dinheiro, pra quê guardar mágoas? No amor, forte atração por alguém que conhece e admira. Talvez queira manter um novo romance escondido por um tempo. Na vida a dois, é o momento de valorizar a cumplicidade com sua alma gêmea e deixar a imaginação fluir na intimidade. Apimente o sexo e realize suas fantasias.





Câncer - 21/06 a 21/07





Manhã propícia para focar nos seus interesses profissionais e batalhar por suas metas. A Lua dá todo incentivo para suas ambições e ainda forma ângulo positivo com Vênus, fortalecendo habilidades que normalmente você não revela no serviço: confie nelas e tire proveito dos seus dons. Há possibilidade de crescer se mostrar todo seu potencial no trabalho e, além disso, você poderá contar com o apoio importante de alguém sem nem saber. Faça a sua parte e deixe claro que quer crescer no emprego. Já no período da tarde, a Lua treta com Júpiter e Plutão, indicando instabilidades, disputas e risco de rivalidades: mantenha a concentração, a paciência e siga em frente com fé em seu taco. No amor, caso esteja livre, valerá a pena aceitar novos pedidos de amizade nas redes e conhecer gente diferente. Na união, não é o momento de impor as suas vontades ao par: saiba negociar e ceder.





Leão - 22/07 a 22/08





A agitada Lua ariana é parceira do seu signo, costuma indicar novidades para sua vida e hoje amanhece de buenas com Vênus, favorecendo seus ideais, suas esperanças e a sua fé. Fada sensata que fala, né? Além de contar com muitos talentos para brilhar no que fizer, você terá facilidade para aprender, por isso, troque ideias e experiências com pessoas próximas ou distantes.Contatos pela internet podem trazer muitos conhecimentos. À tarde, Lua, Júpiter e Plutão ficam ariscos e avisam que convém dobrar a atenção com a saúde: evite riscos e excessos. Ainda é terça-feira e não é recomendado se entregar aos bons drinks nem aos lancho! Mantenha uma alimentação saudável! No trampo, pode rolar treta, mas tente tirar lições dos desafios e não perca tempo com atritos. No amor, a sintonia de ideias e objetivos será importante para o seu coração: converse para descobrir se você e o crush combinam mesmo. A dois, é hora de mostrar seu lado prestativo, companheiro e lute junto do par pelo que querem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Se depender das vibrações harmoniosas dos astros, o seu dia vai começar muito bem e a manhã tem tudo para ser perfeita sem defeitos. Lua e Vênus reforçam seu lado talentoso, sua capacidade de concentração e sua vontade de progredir. Você terá energia farta para mergulhar no trabalho e não medirá esforços para conquistar o que deseja. Pode fazer mudanças importantes, ainda que seja necessário repensar alguns projetos. À tarde, a Lua treta com Júpiter e Plutão, apontando altos e baixos. Cuidado com gastos imprudentes e desnecessários para não levar uma surra de boletos no final do mês. Além disso, é melhor não contar demais com a sorte. Na paquera, vai ser fácil atrair e envolver quem deseja, ainda mais se explorar a sensualidade que nem sempre você mostra. No romance, jogos de sedução podem ser excitantes, mas também perigosos. É melhor deixar claro o que quer e não permitir que dúvidas pairem no ar.







Libra - 23/09 a 22/10





A Lua se movimenta em sua 7° Casa e revela que sua habilidade para conciliar interesses está em alta hoje. Em paz com Vênus logo nas primeiras horas desta terça-feira, a Lua dá sinal verde para atividades em que possa somar forças com os outros. Trabalhar em equipe será uma boa opção para você e seus talentos vão aparecer. Portanto, não perca oportunidades de se aliar a pessoas inteligentes e experientes, com quem tenha a chance mostrar o que sabe, mas também aprender e se aperfeiçoar. Aliás, não vai fazer papel de trouxa e se aliar com quem entende menos que você, né, meus consagrados?! Parceria, assunto ou negócio em família pode desandar à tarde e provocar estresse, tudo por causa do conflito que a Lua ariana vai armar com Plutão e Júpiter. Seja tolerante com os parentes, saiba dialogar e nada de arrumar treta no grupo da família no WhatsApp. Na paixão, é uma boa época para iniciar um namoro ou propor casamento a quem ama. Na relação com o par, reforce a sintonia e não aceite intromissões alheias. Sexo quente.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O dia começa animado para o seu signo e os astros prometem vitalidade farta para você batalhar pelos seus interesses. Em sintonia com Vênus, a Lua ariana estimula a sair da sua zona de conforto e mostrar do que é capaz, ainda mais no trabalho. Além de contar com energia extra para dar conta dos deveres, você terá muita garra para lidar com as mudanças que estão previstas, mas tudo indica que serão positivas. À tarde, a Lua briga com Júpiter e Plutão e recomenda: não deixe que fofocas e mal-entendidos prejudiquem o seu serviço. Dê atenção à saúde, especialmente aos problemas de voz e garganta. Na vida a dois, atração por colega será intensa. Na relação a dois, seu jeito prestativo e dedicado virá à tona e isso deve fortalecer a união. Esclareça logo qualquer assunto polêmico ou mal resolvido com o seu love.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O sinal está aberto para você mostrar os pontos fortes do seu signo e os talentos sagitarianos vão brilhar nesta terça. A Lua sorri para Vênus e anuncia uma manhã perfeita sem defeitos, cheia de estímulo para alcançar conquistas e conseguir algo que deseja muito. A sorte vai te fazer companhia e você vai esbanjar charme e simpatia, o que deve te ajudar em todos os setores hoje. No trabalho, será mais fácil se entender com as pessoas e também atrair e agradar clientes. Na parte da tarde, convém pegar leve. A Lua entra em conflito com Júpiter e Plutão, aconselhando a ter muito cuidado para não gastar demais com supérfluos: controle seu dinheiro com pulso firme porque os boletos não perdoam! Na paquera, seu sucesso está garantido e há boas chances de iniciar um romance. Na união, a recomendação das estrelas é dar cartão vermelho para o ciúme. Confie em seu taco e explore seu poder de sedução.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A visita mensal da Lua em sua 4° Casa destaca os interesses domésticos e o ângulo harmônico que a Lua faz com Vênus nas primeiras horas do dia deixa tudo mais animado e positivo em seu ninho. Assuntos de casa e família terão prioridade absoluta e devem fluir do jeitinho que você espera. Aproveite para resolver pendências com partes e botar tudo em ordem. Se você trabalha em casa, pode ter um dia muito produtivo. No entanto, a Lua vai se desentender com Júpiter e Plutão à tarde, sinalizando tensões e conflitos com pessoas próximas. Lembre-se que cada um tem sua opinião, procure mostrar mais tolerância e evite levar as coisas a ferro e fogo. Já a noite deve ser mais tranquila e alegre. As paqueras também devem esquentar e podem surpreender. No romance, explore seu charme e apimente o clima nos momentos de intimidade com seu mozão.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua agita sua 3º Casa e forma um aspecto maravigold com Vênus no começo da manhã, trazendo as melhores energias para esta terça. Isso significa que as coisas vão caminhar muito bem para o seu signo e o momento é perfeito para explorar sua boa lábia e simpatia. Você terá muita habilidade para dialogar, negociar e convencer. Isso pode ajudar muito no trabalho, ainda mais se lida com vendas, telemarketing e serviços de atendimento: você saberá corresponder às expectativas das pessoas. Já à tarde, Lua, Júpiter e Plutão recomendam a não brincar com a sorte. A fofoca estará no ar e será melhor guardar seus planos e seus problemas a sete chaves. Noite mais sussa e boa sintonia com parentes. Na paquera, puxe papo com quem gosta e tente descobrir os segredinhos do crush. Diálogo protegido no romance: esclareça suas dúvidas e fale do que sente.



Peixes - 20/02 a 20/03





O desejo de garantir segurança emocional e material continua embalando o seu signo nesta terça e se depender dos astros, não faltam boas promessas. A Lua fica numa boa com Vênus nas primeiras horas do dia e revela que você pode ganhar dinheiro com produtos e serviços domésticos ou então ao negociar um bem de família. Parentes podem dar uma força para os seus interesses e um clima carinhoso deve embalar seu lar na parte da manhã. Já à tarde, convém ir devagar com o andor e controlar a grana com mais cautela. A Lua briga com Júpiter e Plutão, aconselhando a não misturar assuntos financeiros com amizades, pois pode ter problemas. Na paixão, sua popularidade sobe e favorece suas paqueras. Aproveite para conhecer gente nova e mostrar ao crush as suas intenções. Na união, cobranças demais podem causar tensões. Respeite a liberdade do par.