HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (12)

Áries - 21/03 a 20/04





Hoje as estrelas estão inspiradas e boas novidades devem marcar presença em sua vida. No período da manhã, vai rolar um grande incentivo astral para você lutar com unhas e dentes pelo que quer e tudo indica que o momento é ideal para mergulhar de cabeça em seus projetos mais ambiciosos. Na parte da tarde, a Lua ingressa em sua 11ª Casa e avisa que você poderá receber boas dicas e conselhos de amigos e colegas: troque ideias e ouça com atenção, especialmente os mais experientes. Hoje Mercúrio joga no seu time, fica numa boa com a Lua e promete surpresas legais nos contatos e nas conversas, ainda mais online. Vai desfrutar de ótima popularidade na paquera e pode chamar atenção de um novo crush. Puxe papo para conhecer melhor seus admiradores. Fase de muito companheirismo e diálogo aberto no romance: façam planos.





Touro - 21/04 a 20/05





Seus objetivos e esperanças recebem o aval da Lua e de Júpiter logo nas primeiras horas do dia e eles avisam que você terá a chance de alcançar algo que deseja muito. Fique de olho nas oportunidades: a sorte te fazer companhia. Se está participando de um curso ou precisa aprender uma nova tarefa no trabalho, tem mais é que aproveitar o período da manhã, pois será o momento certo para investir em estudos, aprendizados e aperfeiçoar seus conhecimentos. À tarde, a Lua muda de signo e cenário, favorecendo seus interesses financeiros e profissionais. Pode conquistar melhorias no serviço ou aumentar os ganhos através de um extra. Na paixão, quem está livre pode se interessar por uma pessoa influente e bem-sucedida. No romance, você e seu amor talvez possam chegar mais perto de um importante sonho que ambos esperam realizar.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Ótimas vibrações chegam dos astros e esta terça-feira terá de tudo um pouco. Pela manhã, os interesses financeiros podem concentrar suas atenções e você pode se deparar com mudanças importantes. Será um bom momento para fazer um balanço do que realmente importa em sua vida, avaliando o que deve fortalecer e o que precisa deixar para trás em definitivo – pratique o desapego. Também será um período indicado para separar e doar coisas que não usa mais. À tarde, a Lua migra para sua 9ª Casa e Mercúrio sorri para Saturno, elevando o clima de harmonia e estabilidade em suas relações. Seu jeito curioso e antenado pode te levar a aprender muita coisa. No fim do dia, as paqueras vão ficar animadas: puxe papo nas redes sociais. Boas conversas na vida a dois. Vai sentir que há sintonia de corpo, mente e alma com quem ama.





Câncer - 21/06 a 21/07





Lua e Júpiter iluminam o período manhã, trazendo belas energias para seus contatos e relacionamentos, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Como esses astros formam conjunção em sua 7ª Casa, vão incentivar o trabalho em equipe e as parecerias, por isso, estimule a cooperação entre os colegas e some forças por uma atividade ou uma meta em comum. Com parentes e amigos, não vai faltar união. Na parte da tarde, o céu fica bem mais agitado e novidades vão marcar presença em sua vida. Tudo indica que mudanças positivas vão ocorrer, mas talvez você tenha que fazer algumas escolhas: confie e siga a sua intuição. A Lua aquariana vai acentuar o seu charme e sensualidade, o que deve esquentar o clima nas paqueras e no romance. Muita sedução na intimidade com o par. Conte e realize suas mais loucas fantasias.





Leão - 22/07 a 22/08





Bem-humorada e em sintonia com os astros, a Lua vai realçar sua vitalidade e promete um dia de muita disposição. Aproveite as primeiras horas do dia para organizar suas coisas, cumprir seus compromissos e deixar o serviço em ordem, pois sua capacidade de organização e planejamento estará no topo. Bom momento também para cuidar da saúde, mudar alguns hábitos e adotar uma alimentação mais saudável. À tarde, a Lua ingressa em seu signo oposto e troca figurinha com Mercúrio, revelando sua simpatia, boa lábia e capacidade de expressão. Você vai fazer um tremendo sucesso nas redes sociais e ganhará muitos likes. Sinal verde para encantar e conquistar. Há boas chances de iniciar um namoro, melhor ainda se estiver se envolvendo com alguém da turma: conversem! Na união, o companheirismo será total e vai sentir firmeza na relação.





Virgem - 23/08 a 22/09





Os astros reforçam a sua criatividade e você pode começar o dia com ótimas ideias para agilizar o serviço ou deixar sua rotina mais empolgante. A Lua conclui a passagem pelo setor mais positivo do seu Horóscopo no período da manhã e forma excelentes aspectos nesta terça, dando um baita apoio para os seus interesses. Tudo indica que você contagiará os colegas com seu entusiasmo e será um exemplo de dedicação e competência no trabalho. Mercúrio fica em trígono exato com Saturno neste dia e revela que pode pintar uma oportunidade de ouro, principalmente se tirar proveito das suas qualidades e mostrar do que é capaz. Nos assuntos do coração, é hora de explorar seu charme para impressionar o crush e se dar bem na conquista. Pode se envolver com alguém que conhece. A dois, projetos podem ser delineados com êxito e satisfação de ambos.







Libra - 23/09 a 22/10





A Lua se aproxima de Júpiter no começo do dia, forma conjunção com o astro da expansão e coloca em evidência os assuntos domésticos. Um vazamento ou imprevisto em casa pode exigir sua atenção nesta manhã e tudo indica que será uma situação urgente. Mas, para seu alívio, as coisas devem transcorrer bem nesta terça, já que as estrelas mandam boas vibrações do céu. Quem pensa em mudar em emprego pode retornar a um antigo trabalho. Se não é o seu caso, dedique-se ao que sabe fazer melhor. À tarde, Lua, Mercúrio e Saturno jogam no seu time e favorecem seus interesses Muita criatividade e facilidade para os estudos e contatos à tarde. É hora de se soltar mais nas paqueras e mostrar todo seu charme libriano. Agindo seu paraíso, a Lua promete sucesso absoluto na conquista. A união recebe novos estímulos e deve ganhar mais romantismo.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua conclui o trajeto mensal por sua 3ª Casa Astral, mas antes de partir para outro setor vai somar forças com Júpiter, indicando um bom período para você divulgar e compartilhar suas opiniões e seus conceitos. Suas ideias e sugestões podem inspirar os outros e fazer toda diferença hoje, inclusive no emprego. Só precisa ter cuidado para não querer ser a única a pessoa a falar: saiba ouvir também. Boas novas devem agitar seu lar à tarde, quando a Lua começa a brilhar no setor familiar do seu Horóscopo: aguarde boas surpresas em casa ou quem sabe uma reconciliação com algum parente com quem andou se estranhando. Bons papos serão seu trunfo na paquera: invista em seu carisma e simpatia para envolver o crush. Na relação a dois, resolva tudo na base do diálogo. É o momento certo para inovar na intimidade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





No período da manhã, as energias da Lua e de Júpiter em sua Casa das Posses vão estimular seus interesses financeiros e o momento será oportuno para você se concentrar nos assuntos materiais. Poderá encontrar soluções para ampliar seus ganhos e também terá tendência de se preocupar mais em guardar dinheiro. Os astros despertam a necessidade de se planejar e garantir um futuro mais tranquilo. À tarde, vai esbanjar simpatia e criatividade, inclusive no trabalho. Procure se unir com quem tenha objetivos em comum com você. Quem está livre vai buscar uma relação séria e se já elegeu seu alvo, parta sem medo para a conversa: terá ótima lábia para envolver o crush. Na união, você vai querer bater papo, fazer planos e compartilhar tudo o que mais gosta com seu bem. Saiba ouvir e retribuir com a mesma atenção que receber.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Você se realiza no trabalho e seu profissionalismo vai ficar em alta hoje, sinal de que sentirá orgulho dos seus feitos e terá prazer em provar a sua competência no que faz. Lua e Júpiter unem forças em seu signo no período da manhã, elevando sua disposição para fazer e acontecer. Pode ser uma referência para os colegas, só tenha cuidado para não agir de forma autoritária demais com os outros: saiba negociar. Seu empenho ou um bico no período da tarde podem render uma grana a mais para o bolso. O recado é da Lua, que muda para sua Casa da Fortuna e troca ótimas vibrações com Mercúrio. Na paixão, sintonia com colega pode despertar novos sentimentos. Se estiver a fim, vai investir sem rodeios. No relacionamento, quebrar a rotina fará bem ao casal. Invista na sedução para esquentar as horas íntimas com a pessoa amada.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua está em ritmo de despedida do seu inferno astral, mas forma conjunção com Júpiter antes de mudar de signo e pede atenção com assuntos que merecem sigilo. A recomendação é agir com discrição, ficar na sua e guardar seus planos a sete chaves. Nem todos vão merecer a sua confiança e, se não tiver cuidado, alguém pode tentar passar você para trás. Mas o clima muda da água para o vinho a partir da tarde, quando a Lua finalmente ingressa em seu signo. Sua sorte e criatividade ganharão reforço e devem aliviar as tensões. Em harmonia com Mercúrio, a Lua revela que seus encantos vão ficar no auge e garante que você vai esbanjar simpatia e magnetismo nas paqueras. Em conversa descontraída com o crush, há chance de começar um romance. Na relação a dois, namorar e envolver sua alma gêmea será delicioso! Aproveite ao máximo as boas energias.



Peixes - 20/02 a 20/03





Confie em suas habilidades e não deixe para depois o que pode resolver hoje, ainda mais no período da manhã. Lua e Júpiter acentuam sua capacidade de organização e autoconfiança, indicando um bom momento para alcançar seus propósitos. Você terá muito sucesso nas parcerias e associações que fizer. Pode entrar em contato com aliados importantes para colocar em prática alguns projetos para o futuro. Mais tarde, a Lua ingressa em seu inferno astral e avisa que talvez precise de mais concentração, sossego e silêncio. Respeite o desejo de se isolar, ao menos por alguns instantes, isso ajudará a recompor suas energias. Por outro lado, a noite promete ser agradável e você vai contar com ótima popularidade nas paqueras. Se tem um crush, é possível queira manter um romance em segredo. Na vida a dois, clima de companheirismo e integração total com o par.